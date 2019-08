Basket | Marco Belinelli | “Dobbiamo cercare di crescere come squadra”

Verona Basketball Cup 2019 – Italia ko con la Russia - le parole del ct Sacchetti e di Marco Belinelli : Il ct azzurro ha commentato con amarezza la sconfitta subita contro la Russia, stesso stato d’animo per Marco Belinelli Prima sconfitta per l’Italia sul percorso verso la FIBA World Cup 2019. Gli Azzurri giocano una buona pallacanestro ma sulla sirena vengono puniti da una tripla di Vitaly Fridzon. Vince la Russia 72-70 e sono molti rimpianti per i ragazzi di Meo Sacchetti, che dilapidano un vantaggio di 16 punti nel solo ultimo ...

Basket femminile - niente rinnovo per Marco Crespi : non sarà più il ct della Nazionale Italiana : Con una nota ufficiale, il presidente Petrucci ha annunciato che non verrà rinnovato il contratto a Marco Crespi come ct della Nazionale femminile A partire dal prossimo 30 settembre, Marco Crespi non sarà più l’allenatore della Nazionale femminile di Basket. Ad annunciarlo è il presidente della FIP Giovanni Petrucci tramite una nota ufficiale: “alla scadenza del contratto prevista il 30 settembre prossimo, Crespi non sarà più ...

Basket - Marco Crespi non sarà più l’allenatore dell’Italia femminile. Petrucci non rinnoverà il contratto : Marco Crespi non sarà più l’allenatore della Nazionale Italiana di Basket femminile. Giovanni Peteucci, Presidente della FIP, ha comunicato al coach che non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo 30 settembre. Il 57enne lombardo non proseguirà così la propria avventura sulla panchina delle azzurre dopo gli ultimi deludenti Europei conclusi con una cocente eliminazione agli ottavi di finale e l’annessa impossibilità di ...

Gianmarco Tamberi - che fenomeno… nel Basket! Finta spezza caviglie e tripla : il pubblico impazzisce [VIDEO] : Gianmarco Tamberi fa impazzire il pubblico del #GGG, torneo di beneficenza organizzato insieme a Datome e Paltrinieri: il saltatore azzurro firma una tripla clamorosa che diventa virale sui social Fenomeno dell’atletica italiana, ma con una carriera da ‘cestista mancato’. La passione per il basket di Gianmarco Tamberi è cosa nota, ma il saltatore azzurro possiede anche un talento niente male. Lo ha dimostrato durante il #GGG, torneo di ...

Gianmarco Tamberi - meglio col salto in alto o a Basket? Giudicate voi dopo questa prodezza : Gianmarco Tamberi, campione italiano del salto in alto (un oro ai Mondiali indoor, uno agli Europei e uno agli Europei indoor), ha un passato da cestista. E in questo video lo dimostra: in un torneo di basket di tre contro tre, sotto gli occhi dell’altro campione della pallacanestro (e capitano della Nazionale) Gigi Datome, Tamberi finta l’ingresso a canestro con un crossover, fa sedere l’avversario, esce da tre e spara la ...

Basket - Marco Ceron potrà tornare in campo! Intervento avveniristico con una protesi di titanio per ricostruire l’osso temporale : Splendida notizia per tutto il mondo del Basket italiano: Marco Ceron tornerà in campo nella prossima stagione grazie ad un vero e proprio miracolo della medicina realizzato presso l’Ospedale Molinette di Torino. Il giocatore della Germani Basket Brescia era stato protagonista di uno degli episodi più brutti dell’intero campionato: il 27enne azzurro si era fratturato l’osso temporale lo scorso novembre in seguito ad una brutta caduta durante la ...

Basket - Marco Ceron operato al cranio a Torino. Il cestista tornerà a giocare : Il giocatore della Leonessa Brescia, infortunatosi lo scorso novembre contro Torino, può finalmente sorridere dopo l'applicazione di una protesi al titanio che gli permetterà di tornare nuovamente in campo. "Non vedo l'ora di rimettermi le scarpe ai piedi" le sue parole di gioia su Instagram "Dopo

Basket – Nuova operazione per Marco Ceron - applicata una protesi in titanio : dopo 8 mesi finalmente può tornare a giocare : Impiantata una protesi nel cranio di Marco Ceron: il cestista di Brescia può finalmente tornare a giocare “dopo 8 lunghissimi mesi si ricomincia a sorridere“. Inizia così il post di ringraziamento pubblicato su Instagram da Marco Ceron, cestista della Leonessa Brescia fermo ai box da diversi mesi a causa di un brutto scontro di gioco che gli è costato la frattura dell’osso temporale del cranio nella sfida contro ...

Basket femminile - Europei 2019 - Marco Crespi : “Il futuro della squadra sarà brillante. Ho amato allenare queste ragazze” : E’ amara la serata di Marco Crespi, che vede la sua Italia uscire dagli Europei di Basket femminile dopo la sconfitta con la Russia per 54-63. Le azzurre terminano quindi il loro cammino agli ottavi di finale, vivendo per soli 40 minuti la Stark Arena di Belgrado, una tra le arene più belle (e, all’occorrenza, calde) d’Europa. queste le parole del coach azzurro rilasciate al sito della FIP: “Abbiamo giocato una partita ...

Basket femminile Europei 2019 - Marco Crespi : “L’Ungheria ci ha creduto più di noi” : L’Italia ha perso contro l’Ungheria nella seconda giornata degli Europei di Basket femminile. Una sconfitta pesante per le azzurre, che perdono ogni speranza di chiudere al primo posto nel girone e dunque di qualificarsi matematicamente per i quarti di finale. Qui di seguito le parole di coach Marco Crespi: “Congratulazioni all’Ungheria che ha giocato una partita molto solida. Abbiamo sbagliato tanti tiri, è vero, ma ...

Basket : arriva l’assoluzione per Marco Calvani - il Tribunale Nazionale Antidoping esclude responsabilità per la vicenda delle foto : Marco Calvani è stato assolto dal Tribunale Nazionale Antidoping, prima sezione, per la vicenda che lo ha visto coinvolto all’inizio della stagione appena conclusa. Il coach romano aveva postato su Facebook una foto di due suoi atleti a Scafati, Gabriele Romeo e Giorgio Sgobba, mentre si stavano sottoponendo a delle flebo. Per l’allenatore romano è un bel sospiro di sollievo, dal momento che tutta la questione lo aveva spinto a dare ...