Basket | Europei Under16 | Italia-Russia 73-68 | gli azzurrini si tingono di BRONZO al

Basket - Europei under 16 2019 : Francia devastante - Italia sconfitta in semifinale 73-56 : Questa volta, dopo l’impresa nei quarti di finale con la Grecia, c’è stato poco da fare. La Francia è troppo forte e vola nell’ultimo atto (dove affronterà la Spagna), per l’Italia la finale per il terzo e quarto posto contro la Russia: si sono disputate oggi le semifinale degli Europei under 16 di Basket ad Udine con gli azzurri sconfitti nettamente per 73-56 dai transalpini. Non basta il solito Spagnolo devastante, con ...

Basket - Europei Under16 2019 - Italia-Grecia 64-63 : gli azzurri volano in semifinale e si qualificano per i Mondiali Under17 : Grande prestazione degli azzurrini al Carnera di Udine. La Nazionale Italiana batte 64-63 la Grecia agli Europei Under16 di Basket, vola in semifinale e ottiene anche la qualificazione ai Mondiali Under17 del prossimo anno, che si svolgeranno a Sofia (Bulgaria). La squadra guidata da Gregor Fucka centra così un successo importantissimo, ottenuto grazie ad una rimonta pazzesca nel finale. I nostri portacolori si troveranno di fronte la Francia ...

Basket femminile - Europei Under20 2019 : Italia-Russia 70-67. Azzurrine campionesse continentali! : L’Italia batte la Russia nella finalissima degli Europei Under 20 di Basket femminile per 70-67 e si prende il trono continentale al termine di una partita tiratissima nel quale non ci sono stati mai più di quattro punti di vantaggio per l’una o l’altra selezione. Verona mette a segno 25 punti ma a fare la differenza sono i 13 di Orsili dalla panchina, sommati ai 15 di Madera (in quintetto). Alle russe non bastano i 19 ...

Basket femminile - Europei Under 20 2019 : Italia-Francia 56-43 - le azzurrine volano in FINALE! Madera miglior realizzatrice : Signore e signori, è tutto vero! La Nazionale Under20 femminile conquista la finale degli Europei 2019, battendo la Francia 56-43 e giocandosi domani sera alle 20.15 l’atto conclusivo per l’oro contro la Russia, impostasi 51-50 contro il Belgio nell’altra semifinale in programma. Un match nel quale Sara Madera è stata la “Stella Polare” della compagine allenata da Orlando: 15 punti e 11 rimbalzi per lei. Importante ...

Basket femminile - Europei Under 20 2019 : Italia in semifinale! Spagna ribaltata nella ripresa - prosegue la corsa delle azzurre : Successo di cuore e di carattere per la Nazionale Italiana di Basket femminile nei quarti di finale degli Europei Under 20 2019, in corso di svolgimento a Klatoyi (Repubblica Ceca). Dopo un primo quarto complicato chiuso in svantaggio, la formazione allenata da Sandro Orlando ha saputo reagire con personalità cambiando completante volto nella ripresa e superando la Spagna con il punteggio di 62-71. La vittoria vale la seconda semifinale ...

Basket femminile - Europei Under 20 2019 : Italia ai quarti di finale. Vittoria in volata con la Repubblica Ceca : L’Italia si è qualificata per i quarti di finale degli Europei Under 20 di Basket femminile dopo aver battuto le padrone di casa della Repubblica Ceca per 64-59. Un successo arrivato in volata, con le azzurrine che hanno attuato il sorpasso a meno di un minuto dalla fine, riuscendo poi a salvare il vantaggio. E’ la grande giornata di Costanza Verona. La numero 6 dell’Italia è la miglior marcatrice dell’incontro con 18 ...

Basket - Europei Under 16 2019 : le convocazioni dell’Italia per la rassegna continentale - dodici azzurri a disposizione di Gregor Fucka : Definite le scelte del Direttore Tecnico del Settore Squadre Nazionali Giovanili Andrea Capobianco e dell’allenatore Gregor Fucka in vista degli Europei Under 16 2019 di Basket maschile in programma da venerdì 9 a sabato 17 agosto ad Udine. Il gruppo azzurro si radunerà nelle giornate di mercoledì e giovedì per gli ultimi allenamenti prima dell’esordio nella fase a gironi, dove la Nazionale italiana si troverà di fronte Germania ...

Basket Femminile - Europei Under 20 2019 : l’Italia domina la Germania e finisce terza nel girone. Sfiderà Polonia o Repubblica Ceca : Al terzo tentativo arriva la prima vittoria della spedizione azzurra agli Europei Under 20 di Basket Femminile in programma in questi giorni in Repubblica Ceca. Distrutta, con un netto 74-33, la resistenza della Germania che rimane in partita solamente qualche minuto ad inizio primo quarto. Alla solita Sara Madera, oggi autrice di 14 marcature, si è aggiunta un’ottima Costanza Verona che alla fine è risultata essere la miglior marcatrice ...

Basket - Europei Under18 : Spagna campione! Battuta la Turchia in finale. L’Italia chiude in nona posizione : Emozionante successo per la selezione spagnola nella finale dell’Europeo Under18 in programma in questi giorni a Volos in Grecia. Battuta 57-53 la Turchia che per lunghi tratti ha sognato la vittoria, salvo poi arrendersi alla straripante rimonta degli iberici. Spettacolare la prestazione di Santiago Aldama che mette a segno 23 punti e trascina i suoi nel momento decisivo, ovvero ad inizio dell’ultimo quarto. Tra le fila della ...

Basket 3×3 - Qualificazioni Europei Under 18 2019 : Italia maschile qualificata - non ce la fa la femminile : L’Italia maschile si qualifica per gli Europei di Basket 3×3 a livello Under 18. La squadra azzurra, formata da Gianmarco Arletti, Marco Borsetto, Simone Doneda e Matteo Parravicini, riesce a sfruttare alla perfezione il fatto di giocare in casa, a Rieti, e dunque porta a casa il biglietto per l’evento che si svolgerà a Tbilisi, in Georgia, dal 6 all’8 settembre. Non passa, invece, la controparte femminile (Silvia ...

Basket femminile - Europei Under 20 2019 : Italia ancora sconfitta - la Francia si impone con un netto 34-52 : Seconda sconfitta per la Nazionale Italiana di Basket femminile agli Europei Under 20 2019 in corso di svolgimento a Klatovy, in Repubblica Ceca. Dopo il passo falso all’esordio con l’Olanda, la formazione allenata da Sandro Orlando si è arresa anche di fronte alla Francia con il punteggio di 34-52, al termine di un incontro condotto sin dall’inizio dalla formazione transalpina. Le azzurre sono riuscite a rimanere a contatto ...

Basket femminile - Europei Under 20 2019 : esordio amaro dell’Italia - Olanda vittoriosa 72-75 con alte percentuali da tre : Finisce con una sconfitta l’esordio dell’Italia agli Europei femminili Under 20 in corso di svolgimento a Klatovy, in Repubblica Ceca. Le azzurre sono state sconfitte dall’Olanda con il punteggio di 72-75, al termine di una partita combattuta e che ha visto le olandesi concludere con il 44% (11/25) da tre punti. A testimoniare ulteriormente la natura beffarda della partita c’è il dato della valutazione, che dice Italia ...

Basket femminile - Europei Under 20 2019 : le convocate dell’Italia. Martina Fassina - Costanza Verona e Sara Madera guidano il gruppo azzurro : Partono tra due giorni gli Europei Under 20 femminili per quel che concerne il Basket femminile, con l’Italia alla caccia di un buon risultato dopo il quarto posto del 2018. Queste le convocate di coach Sandro Orlando, che deve fare a meno delle infortunate Alice Milani e Federica Giudice: Elisa Pinzan Giulia Ianezic Costanza Verona Alessandra Orsili Anastasia Conte Martina Fassina Beatrice Del Pero Valeria Trucco Giovanna Elena ...

Basket - Europei Under 18 2019 : Italia sconfitta agli ottavi. La Turchia si impone 67-55 : Si ferma negli ottavi di finale il cammino dell’Italia agli Europei Under 18 in corso di svolgimento a Volos (Grecia). Gli azzurrini sono stati sconfitti dalla Turchia per 67-55 ed ora giocheranno per i piazzamenti dal nono al sedicesimo posto (sfida con la perdente di Francia-Croazia). Alla squadra di coach Bocchino non sono bastati i 14 punti di Sasha Mattias Grant e le buone prove di Davide Casarin (13) e Gabriele Procida (10). Miglior ...