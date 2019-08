Bari | giovane pastore bengalese in condizioni di schiavitù Arrestato imprenditore

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2019) Lo faceva lavorare 12 ore al giorno, senza concedergli ferie o giorni di riposo, quando lo pagava lo pagava meno di 2 euro all’ora e lo faceva dormire in una specie di container senza bagno e cucina: al primo suppliva il pozzo degli animali e al secondo un fornello a gas. In pratica lo trattava come uno schiavo. Lo hanno fermato i carabinieri diche hannoa Casamassima un pregiudicato 46enne per sfruttamento del lavoro e favoreggiamento all’immigrazione clandestina. L’uomo, titolare di un’impresa agricola e di un allevamento di ovini, pagava 1,80 euro l’ora un. Il ragazzo, privo di permesso di soggiorno e senza fissa dimora, lavorava in media 11 ore al giorno. Il contratto collettivo nazionale, per le stesse mansioni, ne prevede al massimo 10: tra l’altro erano due mesi che il suo datore non lo pagava. Fin dalle prime luci dell’alba, usciva ...

