Bangladesh | incendio distrugge baraccopoli nel distretto di Dhaka | rimasti senza casa

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2019) Undi vaste proporzioni ha distrutto un’interain un sobborgo deldi, nel. Secondo quanto riferisce la Bbc, circa 15.000 case sarebbero andate distrutte nella zona di Chalantika, lasciandoalmeno 50.000 persone. L’è durato almeno 6 ore ed è scoppiato nella serata di venerdì. Mirpur-7 slum massive fire came under control after four hours of firefighting which left at least four people injured on Friday #SlumFire #pic.twitter.com/Lfqv7xjeqo — Ds Sourav (@TheDsSourav) August 16, 2019 Secondo quanto riportato, molte case avevano tetti di plastica, fatto che ha aiutato la propagazione delle fiamme. Non si segnalano vittime, anche se diverse persone sono rimaste ferite. La maggior parte dei residenti sono persone con un basso reddito, e molti erano fuoridopo la festa musulmana di Eid al-Adha. Sulle ...

