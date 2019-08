Auriemma | “Campana preferisce il Napoli | secco ‘no’ all’offerta del Real Madrid! I

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 17 agosto 2019)su Campana Calciomercato– La SSCcontinua a guardare il mercato nell’attesa che venga ufficializzato Hirving Lozano. I nomi sul taccuino di Giuntoli sono i soliti, James Rodriguez, Icardi, Lloente, ma nelle ultime ore alla lista si è aggiunto Leonardo Campana: attaccante classe 2000 di origine ecuadoregna attualmente militante in Ecuador nel Barcellona SC. Il giovane attaccante piace ale ad altri club europei, uno dei top club interessanti sarebbe ilMadrid. Secondo quanto riportato dalla redazione Gonfialarete.com, sito di riferimento di Raffaele, i Blancos avrebbero fatto un’offerta al calciatore, ma il talento ecuadoriano avrebbe rifiutato con un. IlMadrid voleva acquistarlo per poi cederlo alMadrid Castilla, squadra di calcio spagnola che gioca in Segunda División B, gruppo 2, terza divisione ...

