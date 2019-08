Atletica – Nadia Battocletti super a Goteborg | stabilito il nuovo record italiano U20 nei

Fonte : sportfair

(Di sabato 17 agosto 2019)stabilisce ilUnder20 nei 3000 metri in 9:04,46 Ancora protagonista. La 19enne mezzofondista firma ilunder 20 dei 3000 metri con 9:04.46 a, in Svezia. Un primato che resisteva da quarant’anni, dal 6 giugno 1979 quando l’altoatesina Sabine Ladurner realizzò il limite nazionale juniores con 9:07.0 a Firenze. In questa stagione la trentina delle Fiamme Azzurre aveva centrato anche ilindoor di categoria su questa distanza, correndo in 9:18.33 ad Ancona il 17 febbraio. Meno di un mese fa a Boras, sempre in terra svedese, si è confermata sul podio continentale con la medaglia d’argento agli Europei under 20 nei 5000 metri, dopo l’oro conquistato in dicembre nell’Eurocross di Tilburg e il bronzo del 2017 nei 3000 a Grosseto. Finora il personal best della figlia d’arte allenata da papà ...

