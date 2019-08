Atletica | Nadia Battocletti fa segnare il nuovo record italiano under 20 sui 3000 e lima

Fonte : oasport

(Di sabato 17 agosto 2019) La 19ennenel corso del meeting di Goteborg, in Svezia, ha fattoilnazionale20 suimetri piani femminili in 9’04″46, abbattendo un primato che durava dal 6 giugno 1979 (Sabine Ladurner in 9’07″0 a Firenze). L’azzurrina aveva un personale di 9’13″45, dunque hato in un colpo solo 9″, per un crono che le vale il secondo posto nelle liste europee della categoria junior del 2019. Cosìal sito federale: “È stata una gara pazzesca e sono davvero molto felice. Un risultato importante, che mi dà tanta fiducia per continuare su questa strada e ricompensa gli sforzi di tutte le persone che mi sono sempre vicine, a cominciare dai miei genitori. Qui ho corso anche con la testa, che mi era un po’ mancata agli Europei dove comunque sono salita sul podio nonostante l’infortunio al ...

MachaSilvia : RT @atleticaitalia: #atletica la 19enne azzurra Nadia Battocletti corre in 9:04.46 nei 3000 metri a Goteborg (Svezia), #RECORD italiano ????… - IAMDOPINGFREE : RT @atleticaitalia: #atletica la 19enne azzurra Nadia Battocletti corre in 9:04.46 nei 3000 metri a Goteborg (Svezia), #RECORD italiano ????… - pavisa1401 : RT @atleticaitalia: #atletica “Una gara pazzesca! Contenta per un risultato che mi dà tanta fiducia, ho superato più di un imprevisto in qu… -