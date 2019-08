Astronomia | incontro fatale | “cometa suicida” inghiottita dal sole VIDEO

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 17 agosto 2019) Una cometa si è avvicinata verso il centro dele si è letteralmente evaporata a causa dell’elevata temperatura della stella. Si chiamano “Kreutz Sungrazer”, sono le comete suicide, corpi celesti che si avvicinano altanto da esserne fagogitate. Il telescopio SOHO, Solar and Heliospheric Observatory, ne ha catturata una lo scorso giovedì, proprio mentre venivadalla stella. La cometa si dirige proprio verso il centro dell’astro, si avvicina e si tuffa dentro il. Nel, in fondo all’articolo, è visibile anche il pianeta Venere, contrassegnato con un disco. Lo scorso 20 giugno due comete erano state riprese dallo stesso telescopio, mentre si avvicinavano al. Una Kreutz Sungrazer e una ‘Meyer Sunskirter, due gruppi diversi di comete ma che hanno la stessa caratteristica di dirigersi verso ila “poche” ...

Famigliuola : RT @AstroPratica: Il pianeta #Venere é oggi in congiunzione con il #Sole! L'evento non é osservabile (MAI guardare il Sole senza filtri!) m… - barin_moon : RT @AstroPratica: Il pianeta #Venere é oggi in congiunzione con il #Sole! L'evento non é osservabile (MAI guardare il Sole senza filtri!) m… - rnitsch : RT @AstroPratica: Il pianeta #Venere é oggi in congiunzione con il #Sole! L'evento non é osservabile (MAI guardare il Sole senza filtri!) m… -