Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 17 agosto 2019) El Paso, 17 ago. (AdnKronos) – Temeva di dover seppellire suada solo, così ha invitato sul’intera comunità. Oltre 700si sono presentate, in queste ore, al ‘La Paz Faith Memorial and Spiritual Center’ per ildi Margie Reckard, vittimadel 3 agosto, e hanno mostrato affetto e comprensione a suo marito Antonio Basco. Lo ha raccontato il ‘New York Times’, intervistando leaccorse, provenienti da ogni angolo d’America. Nella strage di El Paso sono morte 20e 26 sono state ferite. Il responsabile, il 21enne Patrick Crusius, è in carcere.Antonio era sposato con Margie da 22 anni e non aveva altri parenti in città. Dopo la sparatoria aveva paura di ritrovarsi da solo a salutare sua, non avendoda invitare direttamente. In suo aiuto la ‘Perches Funeral Homes’, che ...

News24Italy : #Appello su Facebook per il funerale della moglie, arrivano 700 persone - Adnkronos : Appello su Facebook per il funerale della moglie, arrivano 700 persone - Le_Valentinois7 : New post: 'Appello su Facebook per il funerale della moglie, arrivano 700 persone ' -