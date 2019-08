Anticipazioni Il Segreto Puntate Spagnole | Arrivano Nuovi Personaggi!

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : Fernando potrebbe morire durante un'esplosione : Uno dei personaggi più crudeli della storia della telenovela Il Segreto potrebbe uscire di scena definitivamente nelle puntate in onda in Spagna dal 19 al 23 agosto. In tale periodo, infatti, Fernando Mesia resterà vittima dell'esplosione da lui stesso provocata nel monastero nel quale terrà segregata Maria per convincerla a fuggire insieme a lui a Cuba. Ma gli eventi avranno per lui una piega inaspettata, quando nel luogo del rapimento si ...

Il Segreto Anticipazioni : ANTOLINA umilia ELSA - ecco come farà… : ANTOLINA Ramos (Maria Lima) non potrà stare affatto tranquilla nelle prossime puntate italiane de Il Segreto: come abbiamo anticipato ai nostri lettori, Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) scoprirà infatti che la moglie gli ha mentito sulla sua gravidanza e sarà più che mai deciso a liberarsi di lei. Questa circostanza causerà diversi “imprevisti” nelle vicende della telenovela ambientata a Puente Viejo… Il Segreto, news: Isaac scopre ...

Il Segreto - Anticipazioni dal 26 agosto : Fe vuole scappare in America : Le anticipazioni della nota soap opera Il Segreto riservano entusiasmanti novità. Nelle puntate della serie televisiva iberica che andranno in onda dal 26 agosto, Roberto Sanchez interpretato dall'attore Juan Dos Santos, acquisterà la banca nella quale Francisca Montenegro ha depositato tutti i suoi risparmi, poi svelerà a Maria tutto quello che la Montenegro e Fernando hanno fatto, ossia cercare di convincerlo a lasciare Puente Viejo in cambio ...

Anticipazioni spagnole Il Segreto : Fernando commette un nuovo omicidio : Il Segreto Anticipazioni spagnole: Maria in pericolo con l’infermiera scelta da Fernando Questa volta Fernando commette un omicidio per salvare Maria! Le Anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano un colpo di scena riguardante la giovane Castaneda, che si trova in pericolo. Trasferitasi insieme al Mesia a Cuba, la figlia di Emilia cerca di riprendersi dopo […] L'articolo Anticipazioni spagnole Il Segreto: Fernando commette un ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : un nuovo salto temporale - addii e nuovi protagonisti : La dodicesima stagione si aprirà con un salto temporale che vedrà l'uscita di scena di alcuni amati protagonisti ma anche l'arrivo di tanti nuovi personaggi.

Il Segreto Anticipazioni : ecco cosa succede a INIZIO SETTEMBRE 2019 : Dal 26 agosto torneranno su Canale 5 le puntate inedite de Il Segreto; scopriamo quindi insieme che cosa succederà a Puente Viejo durante i primi giorni di SETTEMBRE, grazie al nostro post che ricapitola tutte le anticipazioni principali della telenovela. Roberto tiene sotto scacco Francisca e Fernando Nel momento in cui Francisca (Maria Bouzas) e Fernando (Carlos Serrano) cercheranno di convincerlo a lasciare Puente Viejo in cambio di denaro, ...

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : Fernando e Dori avranno una relazione : Il Segreto, la famosa soap iberica firmata da Aurora Guerra, promette nuove sorprese ai telespettatori. Le trame spagnole delle anticipazioni, infatti, prevedono che Dori Vilches, un'infermiera senza scrupoli, entrerà nelle storie di Puente Viejo, nascondendo la sua relazione con Fernando Mesia. Maria non si arrenderà e si ritroverà ad affrontare la nuova infermiera Molto presto nelle avventure dei personaggi de Il Segreto ci sarà l'ingresso di ...

ELEMENTARY 7/ Anticipazioni del 14 agosto 2019 : Sherlock nasconde un segreto a Joan? : ELEMENTARY 7, Anticipazioni del 14 agosto 2019, in prima Tv su Rai 2. Odin ritorna nella vita di Sherlock con una proposta: quali saranno le conseguenze?

Il Segreto - Anticipazioni : Prudencio acquista la bottega di vini e assume Antonio Marchena : Le anticipazioni de Il Segreto riguardano entusiasmanti novità che interessano ai telespettatori affezionati. Nei prossimi episodi della serie iberica, in merito ai quali non è stata ancora comunicata la data della messa in onda, Prudencio Ortega interpretato dall'attore Josè Milan, sarà stanco di sentirsi sottomesso a Francisca Montenegro e deciderà di acquistare la bottega dei vini di Fe Perez. Sarà Matias la persona incaricata da Fe per ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Fernando e Dori Vilches hanno una relazione : Fernando ha assoldato Dori per annientare lo spirito combattivo di Maria. L'infermiera segue alla lettera gli ordini del Mesia perché totalmente innamorata di lui

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 19-23 agosto 2019 : Antolina e il Patto con Alvaro! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 19 agosto a venerdì 23 agosto 2019: Antolina ed Alvaro stringono un Patto! Scontro tra Saul e Pedro Molero Anticipazioni Il Segreto: Antolina fa una serie di scoperte su Elsa e raggiunge un accordo Segreto con Alvaro! Francisca non vuole aiutare Fe. Mauricio le propone un Patto. La verità su Julieta viene a galla. Arriva Pedro Molero… Scoperte scioccanti, drammi, verità sconvolgenti… ...

Anticipazioni spagnole Il Segreto : Prudencio diventa un usuraio e sfratta Severo Santacruz : Le vacanze de Il Segreto proseguiranno fino al 26 agosto, data che segnerà il ritorno della telenovela spagnola su Canale 5. In attesa che ciò accada, i telespettatori potranno comunque soddisfare la loro curiosità grazie alle Anticipazioni relative alle puntate in onda in Spagna. Cosa accadrà ai protagonisti della serie iberica? Ci saranno nuovi colpi di scena? A breve Saul e Julieta usciranno definitivamente di scena, lasciando Puente Viejo ...

Il Segreto Anticipazioni : PRUDENCIO è un usuraio!!! : In alcuni dei nostri post dedicati alle anticipazioni de Il Segreto vi abbiamo parlato del nuovo progetto imprenditoriale di PRUDENCIO Ortega (Josè Milan): stanco di vivere sotto il giogo di Francisca Montenegro (Maria Bouzas), il fratello di Saul (Ruben Bernal) deciderà di acquistare la bottega di vini che apparteneva a Fe Perez (Marta Tomasa Worner) e diventerà un vero e proprio commerciante. Non sarà però tutto così semplice… Il Segreto, ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : la tragica fine di Roberto Sanchez : Francisca non sarà di parola e non fornirà a Roberto l'antidoto al veleno da lei somministratogli. La Dark Lady ucciderà il suo rivale.