Angelo Sanzio | viso rovinato dal bisturi | “Sto risolvendo grazie alla d’Urso”

Angelo Sanzio - il “Ken umano” rivela : “Avevo una fibrosi negli zigomi - incidendo la tempia il prof ha trovato una massa terribile” : Angelo Sanzio, il concorrente del Grande Fratello 16 noto come “il Ken umano” per i suoi molteplici interventi di chirurgia estetica, ha rivelato a Realiti su Rai2 di aver dovuto sottoporsi di recente ad una nuova operazione. Questa volta però, non per qualche nuovo ritocchino, bensì per rimuovere due protesi di silicone che gli erano state impiantate a sua insaputa e che gli stavano causando dei problemi. “Ho rimosso del silicone ...

