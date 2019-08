Al maresciallo potevi dire | ' guardi che lei ha figli' Le intercettazioni

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 17 agosto 2019) ″...E comunqueanche dirgliche lei è sposato, c’ha, cioè non si sa mai...”. E poi una risata. È una delleambientali in cui parlano una neuropsichiatra e una psicologa dell’Ausl reggiane, entrambe indagate (una a piede libero, l’altra sospesa per sei mesi dalla professione) nell’inchiesta ‘Angeli e Demoni’ sul presunto sistema illecito di affidi dei minori nella Val d’Enza. Il servizio è stato condiviso su Facebook anche dal giornalista Pablo Trincia, autore dell’inchiesta Veleno e da tempo impegnato sul tema degli affidi illeciti in Emilia Romagna. In questa conversazione - mandata in onda oggi dal TgR Emilia-Romagna - le due professioniste si riferivano a undei Carabinieri che aveva chiesto loro documenti sugli affidi di Bibbiano. Il reato di ...

