Afghanistan,presto accordo Usa-talebani

Secondo il New York Times,Stati Uniti eannunceranno a breve unper avviare colloqui diretti tra miliziani e governo di Kabul, al fine di definire una road map per l'inclusione deinel governo afghano. L'prevederebbe un primo ritiro di circa 5.000 dei 14.000 militari americani presenti nel Paese. In cambio isi impegnerebbero a non sostenere al Qaeda e lo Stato islamico, e a impedire che le due organizzazioni terroristiche operino nelle zone sotto il loro controllo.(Di sabato 17 agosto 2019)