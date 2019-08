Accadde oggi | 17 agosto 2008 | muore Franco Sensi | uno dei presidenti più amati nella

Accadde oggi – 15 agosto 1936 - l’Italia di Pozzo vince le Olimpiadi di Berlino : Un ferragosto da incorniciare quello del 1936 per l’Italia. Alle Olimpiadi di Berlino, la Nazionale di calcio, guidata da Vittorio Pozzo, conquistò la medaglia d’oro. Decisiva fu la vittoria in finale contro l’Austria per 2-1 ai tempi supplementari. Eroe della partita Annibale Frossi, giocatore dell’Ambrosiana Inter (famoso poiché utilizzava gli occhiali da vista in campo) che realizzò una doppietta. Una vittoria che ...

Accadde oggi 12 agosto 1946 - nasce la Sampdoria : una fusione diede origine alla storica società : Il 12 agosto 1946 non è una data come le altre per i tifosi della Sampdoria. Quel giorno, infatti, dalla fusione tra Sampierdarenese e Andrea Doria prese vita la Sampdoria. La neo-nata squadra fu ammessa immediatamente in Serie A e il primo presidente fu Piero Sanguineti, sostituito quasi subito da Amedeo Rossotto e il primo allenatore fu Giuseppe Galluzzi. La maglia scelta fu anch’essa una fusione tra i due club esistenti in ...

Accadde oggi : 63 anni fa la tragedia di Marcinelle - morirono 136 minatori italiani : Marcinelle, 63 anni dalla tragedia. L’8 agosto del 1956 136 minatori italiani trovarono la morte nella miniera di carbone Bois du Cazier, in Belgio, insieme a 95 belgi, 8 polacchi, 6 greci, 5 tedeschi, 5 francesi, 3 ungheresi, un inglese, un olandese, un russo e un ucraino. In totale, morirono 262 minatori su un totale di 274 presenti: 12 lavoratori vennero tirati su il primo giorno, mentre i famigliari degli altri dovettero aspettare fino ...

Accadde oggi – 8 agosto 2009 - muore Daniel Jarque : il mondo catalano in lutto : Morire a 26 anni. E’ quanto successo a Daniel Jarque, capitano dell’Espanyol, quel maledetto 8 agosto. In ritiro a Coverciano (Firenze), telefonò alla sua compagna la quale improvvisamente non sentì più la voce del fidanzato. Dani se ne andò così per una asistolia. Cresciuto nelle giovanili del club catalano, Dani ha indossato per tutta la vita solo la maglia dell’Espanyol diventando una vera e propria icona per i tifosi. Tanti ...

Accadde oggi : un anno fa l’esplosione a Borgo Panigale [GALLERY] : Un anno fa l’incidente che ha devastato il quartiere di Borgo Panigale: il 6 agosto 2018 il raccordo dell’A14 è stato squarciato dall’esplosione di un’autocisterna che ha tamponato un altro mezzo pesante, facendo saltare in aria parte del raccordo autostradale e dando vita a una deflagrazione che ha coinvolto le aree limitrofe con vetrine di negozi in frantumi, infissi delle case divelti, creando il panico tra i ...

Accadde oggi : il 6 agosto 1945 veniva sganciata la bomba atomica su Hiroshima [GALLERY] : La mattina del 6 agosto 1945, alle 08:16, il bombardiere americano Enola Gay sganciò sulla città portuale e industriale giapponese di Hiroshima, la prima bomba atomica, denominata “Little boy” provocando più di 100mila morti all’impatto con il suolo e altre decine di migliaia di feriti per le contaminazioni nucleari. In pochi secondi il centro di Hiroshima fu completamente incenerito. L’evento fu ripetuto tre giorni dopo ...

Accadde oggi : nel 1962 morì Marilyn Monroe - le vere cause del suo decesso sono ancora avvolte dal mistero : 57 anni fa uno dei personaggi più celebri di Hollywood, icona di bellezza, ci lasciò in circostanze ancora da chiarire. Si chiamava Norma Jeane Baker, ma tutti la conoscevano come Marilyn Monroe. Durante la notte tra il 4 e il 5 agosto del 1962 il suo corpo ormai privo di vita, e che aveva fatto sognare generazioni di uomini, fu trovato nudo ed abbandonato in una stanza del suo appartamento a Brentwood, in California. Secondo l’autopsia la causa ...

Accadde oggi – 120 anni fa la nascita del Marsiglia con una ‘macchia’ pesantissima : Continua il nostro classico appuntamento con la Rubrica ‘Accadde oggi‘, giornata importante per i tifosi del Marsiglia, sono 120 anni dalla nascita del club francese. Il club può vantare 9 titoli di campione di Francia, 10 Coppe di Francia, 3 Coppe di Lega e 3 Supercoppe di Francia e una Champions League (1992-1993). Anche un episodio negativo come quello di corruzione e frode sportiva avvenuta nell’annata 1992-1993 che ...

Accadde oggi : il 31 luglio 1954 Achille Compagnoni e Lino Lacedelli conquistano la vetta del K2 : Il 31 luglio 1954 Achille Compagnoni e Lino Lacedelli conquistano la vetta del K2, la più alta del massiccio del Karakorum, con una spedizione alpinistica guidata dal geologo Ardito Desio, di cui fa parte anche un giovanissimo Walter Bonatti. Il K2, conosciuto anche come Monte Godwin-Austen, ChogoRi o Dapsang, con i suoi 8.609,02 metri di altitudine s.l.m., è la seconda montagna più alta della Terra dopo l’Everest. L'articolo Accadde oggi: ...

Accadde oggi : il 29 Luglio 1900 l’assassinio di Umberto I : Il 29 Luglio 1900 muore il re d’Italia Umberto I, assassinato a Monza dall’anarchico Gaetano Bresci. Figlio di Vittorio Emanuele II, primo re d’Italia, e di Maria Adelaide d’Austria, regina del Regno di Sardegna, attuò una politica conservatrice che culminò nel massacro di Milano nel 1898, ad opera del generale Bava Beccaris. L'articolo Accadde oggi: il 29 Luglio 1900 l’assassinio di Umberto I sembra essere il primo su ...

Accadde oggi - 28 luglio 1962 : nasce la Bundesliga : Il 28 luglio è una data a suo modo storica per il calcio tedesco. Nel 1962 nasceva, infatti, a Dortmund il campionato tedesco come lo conosciamo oggi, la Bundesliga. Fino ad allora, in Germania, si disputavano campionati regionali e poi fasi nazionali. Reduci dal deludente Mondiale del Cile del 1962, i tedeschi decisero di dar vita al primo torneo unificato nazionale. Vi presero parte 16 squadre, anche se non mancarono le polemiche: le ...

Accadde oggi : il 25 luglio 1943 la caduta del fascismo : La notte del 25 luglio 1943 l’approvazione dell’ordine del giorno Grandi alla seduta del Gran Consiglio provoca la caduta del fascismo: seguiranno l’arresto e la liberazione di Mussolini, la nascita della Repubblica sociale, la fucilazione di Ciano e di altri gerarchi che avevano votato a favore, e la guerra civile che divise gli italiani fino alla Liberazione. L'articolo Accadde oggi: il 25 luglio 1943 la caduta del fascismo ...

Accadde oggi - 20 luglio 1969 : l’uomo mette piede sulla Luna : Cinquant’anni. Sono passati già 50 anni dalla missione Apollo 11, la prima a portare l’uomo sulla Luna. Partito dal Kennedy Space Center il 16 luglio, Apollo 11 vide Neil Armstrong, Michael Collins, Buzz Aldrin come membro dell’equipaggio. Il 20 luglio del 1969 il modulo Lunare chiamato “Eagle” venne separato dal “Columbia“. Collins rimase a bordo del Columbia, mentre l’Eagle con Armstrong e Aldrin, scese sulla ...

Accadde oggi : 50 anni fa la Missione Apollo 11 e lo Sbarco sulla Luna : Alle 22:17 del 20 luglio 1969 l’astronauta NASA Neil Armstrong ha compiuto un “piccolo” passo con il quale ha lasciato il modulo spaziale “Eagle” e ha messo piede sulla Luna. La Missione ripaga gli Stati Uniti dei primi insuccessi nella corsa alla spazio che, con lo Sputnik e con Gagarin, avevano visto la prevalenza dei sovietici. L’equipaggio dell’Apollo 11 ha lasciato sul satellite una targa di acciaio ...