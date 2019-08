A causa degli smartphone | ora nel golf si urla

In molti aeroporti internazionali degli Stati Uniti ci sono stati dei ritardi a causa di un problema informatico : In molti grandi aeroporti degli stati Uniti ci sono stati dei ritardi sui voli internazionali a causa di un problema tecnico dei computer. I ritardi sono stati significativi in almeno quattro stati e tra gli altri hanno colpito gli aeroporti

In Portogallo - polizia ed esercito stanno distribuendo carburante nel paese a causa di uno sciopero degli autisti delle autocisterne : In Portogallo, polizia ed esercito stanno distribuendo carburante nel paese al posto dei normali autisti di autocisterne, il cui sciopero aveva messo a rischio gli approvvigionamenti di carburante per la popolazione nelle aree turistiche più trafficate in questi giorni. Il

In anteprima europea Bare Existence : il film di denuncia sulla scomparsa degli orsi polari a causa del riscaldamento globale : Sono passati dieci anni, da quando l‘orso polare e` stato inserito nella lista delle specie protette a rischio di estinzione, ma nulla di significativo e` stato fatto per proteggerlo. Proprio quest’anno, nella giornata mondiale a loro dedicata, il WWF ha diramato i preoccupanti dati secondo i quali la presenza dell’animale simbolo dell’ambiente polare è destinata a ridursi del 30% nei prossimi cinque anni. In anteprima europea al Cervino ...

Chrome OS : sospensione degli aggiornamenti a causa dei bug : L’ultima versione di Chrome OS è stata rilasciata, ma in poco tempo è stato sospeso l’aggiornamento pubblico a causa di alcuni problemi di stabilità. Chrome OS v75 Nel mondo dell’informatica, oramai, la presenza di un aggiornamento comporta quasi sempre l’introduzione di problematiche minori o di grande impatto. Abbiamo visto, nel corso dell’anno, alcuni problemi legati all’aggiornamento di Windows 10 e come si manifestassero dei cali di ...