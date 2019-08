9 anni senza Cossiga Fondazione Craxi pubblica lettera inedita del segretario Psi su

Abusi di gruppo per 10 anni nei confronti di una donna : cinque arresti a Cosenza : Gli agenti della polizia di Stato, nella mattinata odierna, hanno tratto in arresto a Cosenza cinque persone accusate di violenza sessuale ed estorsione a carico di una donna che, secondo quanto emerso al termine delle indagini, avrebbe subito violenze per circa 10 anni. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Gip su richiesta della Procura di Castrovillari, i cinque arrestati sono stati condotti presso la casa circondariale di ...

31 anni senza il Drake : Era il 14 agosto 1988 quando si spense Enzo Ferrari, il Commendatore, il Drake, l’uomo cui si deve la nascita di quella che dal 1929 non è semplicemente un’azienda, una realtà industriale, ma un simbolo. La Scuderia Ferrari, la Casa automobilistica, sono l’immagine dell’Italia nel mondo. E chissà cosa penserebbe lui oggi della sua Ferrari, […] L'articolo 31 anni senza il Drake sembra essere il primo su ...

Violenza sessuale di gruppo per 10 anni - cinque arresti a Cosenza : “Donna seviziata anche da 20 contemporaneamente” : Violentata e seviziata per dieci anni, anche da venti persone contemporaneamente. cinque persone sono state arrestate dalla polizia di Cosenza e sono accusate a vario titolo di Violenza sessuale di gruppo ed estorsione. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip su richiesta della Procura di Castrovillari. Le indagini, riferiscono gli investigatori, sono iniziate dopo che la vittima, una donna albanese, ha avuto il coraggio ...

Cinque anni senza Robin Williams - l'eterno 'Peter Pan' di Hollywood : Coniugava genio e fragilità. E' stato un uomo e un artista poliedrico, ma il successo mondiale e i più prestigiosi riconoscimenti non gli hanno evitato un'amarissima uscita di scena. Sono passati Cinque anni da quando si tolse la vita Robin Williams, attore, doppiatore e produttore, candidato per quattro volte al Premio Oscar, una delle quali, nel 1998, vincitore come migliore attore non protagonista per Will Hunting - Genio Ribelle. Era l'11 ...

Cosenza - arrestato dopo aver perseguitato per sei anni la convivente : Valentina Dardari La ragazza aveva iniziato a frequentare l’uomo quando aveva solo quindici anni. Ogni sera veniva da lui picchiata e insultata Un uomo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri di Corigliano Calabro, comune in provincia di Cosenza, per maltrattamenti famigliari aggravati, minacce e porto d’armi abusivo. Il giovane è stato infatti denunciato dalla convivente, dopo sei anni di soprusi, minacce e persecuzioni. Circa ...

Uomini e Donne - Gianni Sperti attacca Teresa Cillia che replica : "Seduto da 20 anni senza dire una cosa giusta" : Ancora polemiche intorno al dating show: continua la faida tra Sperti e l'ex tronista. L'intervento di Lorenzo Riccardi in difesa della Mennoia.

Reggio Emilia - barista 24enne uccisa a coltellate. Caccia aperta all’assassino : è un senza fissa dimora di 34 anni : Un 34enne, senza fissa dimora, di origine marocchina. E’ stato individuato ma è ancora in fuga l’assassino di Hi Zhou, la barista cinese 24enne che ieri pomeriggio, intorno alle 18, è stata uccisa a coltellate in via XX settembre a Reggio Emilia. La questura ha diramato un ordine di cattura in tutta Italia e inoltrato la segnalazione alle frontiere. L’ultimo avvistamento del fuggitivo, grazie alle telecamere di videosorveglianza, è ...

Annullato il tour comico di Teo Teocoli : l’artista sta male “dopo vent’anni senza intoppi si è rotto qualcosa” : Teo Teocoli ha Annullato i suoi spettacoli previsti in questi giorni a causa di problemi di salute. Il comico ha ringraziato i fan per l’affetto che gli stanno dimostrando in queste ore: “Si è rotta una sequenza di quasi vent’anni senza un intoppo, stavolta c’è stato. Succede, grazie a tutti comunque”. Teocoli, che è in giro per l’Italia con lo spettacolo ‘Tutto Teo‘, non ha precisato quale sia il problema di salute che lo ha portato ...