5 fumetti tra Pechino e dintorni

5 fumetti tra Città del Messico e dintorni : Messico , terra di colori, musica, cultura. E storia: storia di civiltà estinte e presenti, di lotte per i diritti umani, di innovazione e arte. Esplorare il Messico significa immergersi in tutto questo, e altro ancora. Per chi non ha la fortuna di poterlo fare di persona, dal vivo, ecco 5 graphic novel che vi porteranno in viaggio da Città del Messico sino alle rovine di Oaxaca e oltre. 5. Mujeres, di Pino Cacucci, Stefano Delli Veneri A ...

Ecco perché la serie di The Walking Dead non potrà finire come i fumetti : Tutto quello che diremo in questo articolo è da etichettare come spoiler per i fan di The Walking Dead e quindi non adatto per i deboli di cuore o per coloro che non vogliono sapere come andrà a finire la saga a fumetti da cui la serie ha preso vita. In questi giorni si lavora sul cast per mettere insieme i nuovi episodi della decima stagione ma, intanto, Robert Kirkman ha sconvolto tutti annunciando che quello uscito ieri è l'ultimo numero ...