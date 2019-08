WTA Cincinnati – Disco rosso per Elina Svitolina | Sofia Kenin avanza ai quarti di finale

WTA Cincinnati – Fuori Simona Halep! Madison Keys trionfa al terzo set : Simona Halep eliminata dal WTA di Cincinnati: la tennista romena si arrende alla statunitense Madison Keys dopo 3 set Simona Halep eliminata agli ottavi di finale del WTA di Cincinnati. La tennista romena, numero 4 al mondo e fresca vincitrice di Wimbledon, si è arresa dopo 2 ore e 4 minuti di gioco alla statunitense Madison Keys. La tennista americana, numero 18 al mondo, sospinta dal pubblico di casa si è imposta con il punteggio di 6-1 / 3-6 ...

Diretta Atp WTA Cincinnati 2019/ Streaming video e tv : oggi i quarti senza Federer : Diretta Atp e Wta Cincinnati 2019: info Streaming video e tv, orari e programma dei match di oggi 16 agosto 2019. Al via i quarti di finale.

WTA Cincinnati – Ad Osaka il derby asiatico contro Hsieh : la tennista giapponese ha bisogno del 3° set : Naomi Osaka supera gli ottavi di finale del WTA di Cincinnati: la tennista giapponese batte Su-Wei Hsieh in tre set Dopo l’esordio vincente, ma sofferto, contro Sasnovich, Naomi Osaka ha bisogno nuovamente di tre set per battere Su-Wei Hsieh (numero 30 WTA) e accedere ai quarti di finale del WTA di Cincinnati. La tennista giapponese, da lunedì scorso di nuovo numero 1 al mondo, ha vinto il derby asiatico battendo la collega cinese con il ...

WTA Cincinnati – Sonora ripassata di Svetlana Kuznetsova a Sloane Stephens : la russa vince in 53 minuti! : Ha bisogno di appena 53 minuti Svetlana Kuznetsova per battere Sloane Stephens: la tennista russa si impone in 2 set sull’americana Bastano 53 minuti a Svetlana Kuznetsova per staccare il pass valevole per i quarti di finale dell’ATP di Cincinnati. La tennista russa, scivolata alla posizione numero 153 del ranking mondiale femminile, che di certo non ne rispecchia il talento, ha superato in 2 set l’americana Sloane Stephens. Nonostante il ...

Tennis - WTA Cincinnati 2019 : i risultati del 15 agosto. Prosegue la lotta in vetta al ranking tra Naomi Osaka - Ashleigh Barty e Karolina Pliskova : Disputati gli ottavi di finale del torneo WTA Premier 5 di Cincinnati: sul cemento outdoor statunitense Prosegue la lotta a tre per la vetta del ranking WTA, ancora raggiungibile dalla nipponica Naomi Osaka, dall’australiana Ashleigh Barty e dalla ceca Karolina Pliskova. L’australiana Ashleigh Barty, difende, almeno momentaneamente, il numero 2 WTA andando a battere in rimonta l’estone Anett Kontaveit, superata per 4-6 7-5 7-5, ...

WTA Cincinnati – Karolina Pliskova decisa ai quarti di finale Rebecca Peterson stesa in due set : Karolina Pliskova accede ai quarti di finale del WTA di Cincinnati: la tennista ceca supera Rebecca Peterson dopo due set Dopo 1 ora e 44 minuti di match divertente e combattuto, Karolina Pliskova avanza ai quarti di finale del WTA di Cincinnati. La tennista ceca, numero 3 della classifica mondiale femminile, è stata protagonista di una prestazione convincente contro una buona Rebecca Peterson, capace di darle più filo da torcere di quanto ...

WTA Cincinnati – Sabalenka ko in rimonta contro Sakkari : Venus Williams ribalta Donna Vekic : Sabalenka, avanti di un set, si fa rimontare e battere da Sakkari: Venus Williams, sotto di un set contro Donna Vekic, ribalta la situazione e accede ai quarti di Cincinnati Due rimonte importanti negli ottavi di finale del WTA di Cincinnati, ma con due esiti differenti per le favorite in campo. Aryna Sabalenka, numero 9 al mondo, ha sprecato il set di vantaggio avuto contro Maria Sakkari, subendo la rimonta della tennista greca capace di ...

WTA Cincinnati – Barty soffre contro Kontaveit : la numero 2 al mondo accede ai quarti dopo il terzo set : Ashleigh Barty accede ai quarti di finale del WTA di Cincinnati: la numero 2 al mondo supera a fatica Anett Kontaveit dopo 3 set Servono 2 ore e 12 minuti ad Ashleigh Barty per accedere ai quarti di finale del WTA di Cincinnati. La tennista australiana, che ad inizio settimana ha perso lo spot di numero 1 al mondo del tennis femminile a vantaggio di Naomi Osaka, ha superato in tre set un’ostica Anett Kontaveit (numero 20 WTA). Barty ha ...

Diretta Atp WTA Cincinnati 2019/ Streaming video e tv : Kyrgios KO con sfuriata : Diretta Atp Wta Cincinnati 2019 info Streaming video e tv del torneo di tennis Masters 1000 e Premier 5. Oggi prendono il via gli ottavi di finale.

DIRETTA ATP WTA Cincinnati 2019/ Streaming video e tv : grande attesa per Re Federer : DIRETTA Atp Wta CINCINNATI 2019 info Streaming video e tv del torneo di tennis Masters 1000 e Premier 5. Oggi prendono il via gli ottavi di finale.

Diretta Atp WTA Cincinnati 2019/ Streaming video e tv : oggi gli ottavi di finale : Diretta Atp Wta Cincinnati 2019 info Streaming video e tv del torneo di tennis Masters 1000 e Premier 5. oggi prendono il via gli ottavi di finale.

WTA Cincinnati – Osaka - Stephens e Kuznetsova faticano al secondo turno : staccato il pass per gli ottavi : Osaka, Stephens e Kuztentsova sorridono nel torneo WTA di Cincinnati: staccato il pass per gli ottavi Prosegue con successo il percorso di Osaka, Kuznetsova e Stephens al torneo WTA di Cincinnati. La nuova numero 1 del mondo ha trionfato al secondo turno contro la bielorussa Sasnovich, faticando e lottando fino al terzo turno. Il match è durato due ore e 6 minuti di gioco col punteggio di 6-7, 6-2, 2-6: adesso Osaka sfiderà Hsieh. Bene anche ...

Tennis - WTA Cincinnati 2019 : i risultati del 14 agosto. Vincono Naomi Osaka - Ashleigh Barty e Karolina Pliskova : Completato nella notte italiana il secondo turno del torneo WTA Premier 5 di Cincinnati: sul cemento outdoor statunitense si sono delineati gli ottavi di finale. Avanza la romena Simona Halep, che però deve rimontare la russa Ekaterina Alexandrova prima di imporsi per 3-6 7-5 6-4, così come deve fare nello scontro tra qualificate la svedese Rebecca Peterson per avere ragione della russa Veronika Kudermetova con lo score di 2-6 7-5 6-2. La ...

Diretta Atp WTA Cincinnati 2019/ Streaming video e tv : Goffin supera Pella : Diretta Atp Wta Cincinnati 2019 info Streaming video e tv del torneo di tennis Masters 1000 e Premier 5. Tanti i big in campo oggi