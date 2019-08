Wsj | “Trump vuole che gli Usa comprino la Groenlandia dalla Danimarca” Politici danesi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2019) Donald Trump si trastulla con l’idea di comprare la. secondo quanto riporta il Wall Street Journal, il presidente americano e tycoon immobiliare si è informato “ripetutamente” con i suoi collaboratori – anche se “con vari gradi di serietà” – sulla possibilità che gli Usa acquistino il territorio autonomo danese. Ma in Danimarca l’indiscrezione è stata commentata con scetticismo e irritazione. “Deve essere un pesce d’aprile fuori stagione”, ha scritto su Twitter l’ex premier Lars Lokke Rasmussen, che non prende troppo sul serio la presunta intenzione dell’inquilino della Casa Bianca. Aaja Chemnitz Larsen, una delle due deputate al Parlamento danese elette in, si è limitata a un “No grazie”, aggiungendo che “al contrario, una migliore e più equa partnership con la Danimarca ...

MediasetTgcom24 : Usa, Wsj: 'Trump vuole comprare la Groenlandia dalla Danimarca' #groenlandia - RaiNews : È probabile che #Trump ne parlerà nell'imminente visita ufficiale in Danimarca, scrive il @WSJ #Groenlandia - CPettiti : RT @MediasetTgcom24: Usa, Wsj: 'Trump vuole comprare la Groenlandia dalla Danimarca' #groenlandia -