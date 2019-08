Vuelta a España 2019 | quindicesima tappa | Tineo-Santuario del Acebo Salite a raffica

Vuelta a España 2019 : Simon Yates non difenderà il titolo. Il britannico assente tra i convocati della Mitchelton-SCOTT : Non ci sarà il detentore del titolo alla prossima Vuelta a España 2019. Sembrava che dovesse essere al via con il numero 1 sulla schiena, invece il buon senso ha prevalso: Simon Yates non disputerà i tre grandi giri in una stagione e, dopo le fatiche di Giro e Tour, ha deciso di non volare in terra spagnola dove nel 2018 trionfò. La Mitchelton-SCOTT ha infatti annunciato oggi i convocati per la trasferta iberica e negli otto non figura nessuno ...

Vuelta a España 2019 : il regolamento. Abbuoni - tempo massimo e traguardi intermedi. Occhio al VAR : Tutto pronto per il terzo ed ultimo grande giro stagionale: la Vuelta a España. Andiamo a scoprire tutto il regolamento con i vari passaggi: Occhio come al solito al VAR che può scombinare da qualche anno le carte in tavola. Abbuoni Vuelta a España 2019 In tutte le tappe verranno assegnati ai primi tre classificati rispettivamente 10, 6 e 4 secondi di abbuono, con le uniche eccezioni della cronometro e della cronosquadre. Per i traguardi ...

Fabio Aru verso la Vuelta Espana : ‘So quale gradino voglio occupare’ : Fabio Aru è pronto per tornare ad altissimi livelli. Lo scalatore della UAE Emirates è uscito molto bene dal Tour de France e sembra essersi messo definitivamente alle spalle il lungo periodo negativo che lo ha visto finire nelle retrovie del gruppo. Dopo una stagione 2018 disastrosa Aru si è fermato in primavera per sottoporsi ad un intervento che ha risolto un’occlusione all’arteria iliaca, un problema che è stato identificato come la causa ...

Vuelta a Espana 2019 - quattordicesima tappa : San Vicente de la Barquera-Oviedo. Frazione piatta - tornano in scena i velocisti : Sabato 7 settembre, quattordicesima tappa della Vuelta a España 2019, una giornata tranquilla per i big, e al contempo una ghiotta occasione per le ruote veloci del gruppo. Sono 188 i chilometri che dividono San Vicente de la Barquera da Oviedo; un solo GPM di terza categoria e una Frazione che si snoda per gran parte del percorso sul Golfo di Biscaglia, tra la Cantabria e le Asturie. Percorso Come detto in precedenza non ci sono dislivelli ...

Vuelta a España 2019 : la startlist e l’elenco dei partecipanti. Fabio Aru la punta azzurra : Si avvicina il momento del terzo Grande Giro della stagione: la Vuelta a España 2019, che si correrà da sabato 24 agosto a domenica 15 settembre. Vivremo una sfida spettacolare per la conquista della maglia rossa, con i corridori che dovranno affrontare 21 tappe per un totale di 3290,7 km. Sarà un percorso molto duro visto che saranno presenti ben nove tappe di montagna, oltre ad altre quattro collinari insidiose. Spazio poi anche a sei tappe ...

Vuelta a Espana 2019 : Tadej Pogacar - un altro predestinato in rampa di lancio nella stessa squadra di Aru : Non ci sarà solamente Fabio Aru come punta della UAE Team Emirates per l’ormai imminente Vuelta a España 2019, ma anche un giovane e decisamente promettente ventenne come Tadej Pogacar. La Slovenia ha trovato in lui un talento da preservare, e che nonostante la giovanissima età, al suo primo anno da professionista, ha già collezionato dei risultati decisamente rilevanti. Tadej è salito alle luci della ribalta nel 2018 con la vittoria del ...

Vuelta a España 2019 : la grande occasione di Miguel Angel Lopez. Le tante salite potrebbero consacrare il colombiano : Alla Vuelta a España 2019 Miguel Angel Lopez avrà la grande occasione per conquistare il primo grande Giro della carriera. Il 25enne colombiano ha indubbiamente un feeling speciale con questa corsa, visto che nel 2017 si è fatto conoscere al grande pubblico centrando il successo in due arrivi in salita, mentre lo scorso anno è salito sul terzo gradino del podio, chiudendo sempre con i migliori nelle tappe più importanti. Ora sembra finalmente ...

Vuelta a España 2019 - tredicesima tappa : Bilbao-Los Machucos. Monumento Vaca Pasiega. Tappone con 7 GPM e l’Alto de Los Machucos spaccagambe : La tredicesima tappa della Vuelta a España 2019, che si svolgerà venerdì 6 settembre, vedrà i corridori affrontare un Tappone di montagna di 166,4 km da Bilbao a Los Machucos. Monumento Vaca Pasiega. Una frazione con ben sette GPM, tra cui il durissimo arrivo in salita, su cui assisteremo ad uno scontro diretto tra i favoriti. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il percorso di questa frazione. Dopo 33 km si scalerà la prima salita di ...

Vuelta a España 2019 - dodicesima tappa : Circuito de Navarra-Bilbao. Sarà sfida diretta fra gli uomini di classifica : Una frazione mista, adatta a più scenari e che, se dovesse essere corsa a tutta, potrebbe risultare davvero spettacolare: Circuito de Navarra-Bilbao, 171,4 chilometri, dodicesima tappa della Vuelta a España 2019 in programma giovedì 5 settembre. Andiamo a scoprirla nel dettaglio. Percorso Prima parte di gara davvero molto tranquilla, nella quale andrà sicuramente via una fuga: l’unica insidia, per modo di dire, è l’Alto de Azazeta, ...

Vuelta a España 2019 : Egan Bernal non sarà al via. Il colombiano punta alle classiche italiane : Alla Vuelta a España 2019 non vedremo in azione Egan Bernal, reduce dallo storico trionfo al Tour de France. Il 22enne colombiano è tornato a casa, accolto da un intero Paese in festa, per concedersi un periodo di riposo e passare del tempo con la propria famiglia. La stagione però non è certo finita, visto che dopo aver recuperato le energie, proverà a lasciare ancora il segno nelle ultime corse dell’anno. Correre il terzo Grande Giro della ...

