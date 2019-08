Fonte : quattroruote

(Di venerdì 16 agosto 2019) Laha lanciato inuna nuova evoluzione delladi sesta generazione, la. Si tratta di unacompatta pensata esclusivamente per i mercati emergenti: si andrà a collocare alla base dell'offerta sudamericana del marchio di Wolfsburg, poco al di sopra della più piccola e meno costosa Vento, basata sulladi quinta generazione. Più lunga di una Golf. La nuova tre volumi è lunga quattro metri e 48 centimetri, alta 1.472 mm e larga 1.751 mm. Il passo supera di nove centimetri quello dellaeuropea (265 contro 256 cm), mentre lo spazio per i bagagli sale a 521 litri. Per il momento laè ordinabile con un solo motore, il 1.6 MSI benzina aspirato da 110 CV a 5.750 giri/min e 155 Nm a 4.000 giri/min con due differenti trasmissioni, una manuale a cinque marce e un'automatica Tiptronic a sei rapporti. Con la prima laarriva a percorrere fino ...

quattroruote : In #Messico la #Volkswagen #Polo è anche berlina: ecco tutte le informazioni della nuova #Virtus… - dinoadduci : Volkswagen Virtus - In Messico la Polo diventa berlina -