Vittorio Brumotti salva cucciolo di labrador -foto

Vittorio Brumotti salva un cane lasciato al sole - l’inviato si arrampica su un balcone : L'inviato di Striscia la Notizia, noto anche per le sue imprese sportive, è intervenuto in soccorso di un labrador lasciato al sole su un balcone. Insieme ai vigili del fuoco, Brumotti si è arrampicato per prestare aiuto alla bestiola, molto provata dal caldo. Il salvataggio, per fortuna, è andato a buon fine.

Vittorio Brumotti e Annachiara Zoppas. Lei : “E’ partito e mi manca” : Paperissima Sprint, Vittorio Brumotti ha finito le registrazioni? Parla la fidanzata Annachiara Si è raccontata con un’intervista pubblicata sull’ultimo numero del settimanale Diva e Donna Annachiara Zoppas, compagna di Vittorio Brumotti. Nell’intervista in questione ha svelato che Vittorio Brumotti ha da poco iniziato a girare l’Italia in bicicletta per il Fondo per l’ambiente italiano, lasciando dunque intendere ...

Vittorio Brumotti in lutto - l’ultimo saluto sui social : Dopo 13 anni insieme non è facile dirsi addio, eppure Vittorio Brumotti, inviato di Striscia la notizia, si è trovato a dover salutare per sempre il suo amico a 4 zampe. Sui social il campione di bike trial dedica un post a Chupa, il cagnolino che viveva con i suoi genitori dal momento che lui è spesso fuori casa per lavoro. Queste le parole con cui Brumotti gli rende omaggio: “Il mio amico Chupa è andato tra le nuvole! Piccolo mio sei ...