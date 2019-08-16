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Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2019 ore 20 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2019 ore 20 | 30 Viabilità 16 AGOSTO 2019 ORE 20.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2019 ore 20:30 (Di venerdì 16 agosto 2019) Viabilità 16 AGOSTO 2019 ORE 20.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO PARTIAMO DALLA PONTINA RIMOSSO L’INCIDENTE, LA CIRCOLazioNE E’ SCORREVOLE AL MOMENTO TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA, ANCHE IN DIREZIONE Roma ANCORA INTENSO IL TRAFFICO LUNGO IL LITORALE LAZIALE RALLENTMAENTI SULLA VIA AURELIA TRA CIVITAVECCHIA E SANTA MARINELLA, NELLE DUE DIREZIONI PROSEGUIAMO LUNGO LA COSTA SULLA VIA LITORANEA CODE A TRATTI TRA IL LIDO DI CASTEL FUSANO E ANZIO, NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO SULLA VIA PONTINA CODE A PARTIRE DA PORTO BADINO A TERRACINA RAGGIUNGIAMO SPERLONGA CODE A TRATTI SULLA VIA FLACCA, FINO A PORTO SALVO, NELLE DUE DIREZIONI CODE SULLA VIA APPIA DA VIA DELL’AGRICOLTURA A VIA EMANUELE FILIBERTO A SEGUIRE, SEMPRE SULLA VIA APPA CODE A TRATTI TRA SCAURI E MARINA DI MINTURNO, NEI DUE SENSI IN ...
Fonte : romadailynews

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