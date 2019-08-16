romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2019 ore 16:30: VIABILITÀ 16 AGOSTO 2019 ORE 16.20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2019 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - WWWNotizie : RT @Agenzia_Dire: ?? #AllarmeBomba a a piazzale Flaminio a Roma. ??Ecco le modifiche alla viabilità. -
Dalla Rete Google NewsSanità: Grillo, 'nel Lazio crisi pronto soccorso responsabilità governatore' - Affaritaliani.it
Sanità: Grillo, 'nel Lazio crisi pronto soccorso responsabilità governatore' Affaritaliani.it
Roma, 15 lug. (AdnKronos Salute) - "C'è una gerarchia di responsabilità. L'ospedale San Camillo di Roma", ad esempio, "è amministrato da un direttore ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 15 AGOSTO 2019 ORE 19:20 CECATI ALESSANDRO BUONASERA E BEN TROVATI A QUESTO ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA LE USCITE LAURENTINA E ARDEATINA CODE ANCHE SULLA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE Roma SULLA VIA AURELIA TRAFFICO INTENSO TRA MARINA DI SAN NICOLA E PALIDORO IN DIREZIONE Roma STESSA SITUAZIONE SULLA LITORANEA DOVE TROVIAMO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 15 AGOSTO 2019 ORE 18:20 CECATI ALESSANDRO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SULLA VIA AURELIA DOVE TROVIAMO CODE ALL’ALTEZZA DI PALIDORO IN DIREZIONE Roma STESSA SITUAZIONE SULLA LITORANEA CODE TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 15 AGOSTO 2019 ORE 17:20 CECATI ALESSANDRO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SOLO SULLA LITORANEA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA. RIMARRA’ CHIUSA FINO AL 2 SETTEMBRE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO PER LAVORI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 15 AGOSTO 2019 ORE 17:20 CECATI ALESSANDRO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SOLO SULLA LITORANEA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA. RIMARRA’ CHIUSA FINO AL 2 SETTEMBRE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO PER LAVORI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 15 AGOSTO 2019 ORE 16:20 CECATI ALESSANDRO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SOLO SULLA LITORANEA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA. RIMARRA’ CHIUSA FINO AL 2 SETTEMBRE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO PER LAVORI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 15 AGOSTO 2019 ORE 16:20 CECATI ALESSANDRO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SOLO SULLA LITORANEA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA. RIMARRA’ CHIUSA FINO AL 2 SETTEMBRE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO PER LAVORI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 15 AGOSTO 2019 ORE 15:20 CECATI ALESSANDRO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SOLO SULLA LITORANEA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA. PER CHI VIAGGIA IN TRENO SULLA LINEA FL6 Roma-CASSINO LA CIRCOLazioNE E’ RALLENTATA PER UN INCONVENIENTE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 15 AGOSTO 2019 ORE 12:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CODE SULL’A24 Roma-TERAMO TRA IL RACCORDO E TIVOLI E TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO IN DIREZIONE L’AQUILA SULL’APPIA CODE ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE E FRATTOCCHIE IN USCITA DA Roma SULL’AURELIA CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA RALLENTAMENTI E CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 15 AGOSTO 2019 ORE 11:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CODE SULL’A24 Roma-TERAMO TRA IL RACCORDO E TIVOLI E TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO IN DIREZIONE L’AQUILA SULL’AURELIA RALLENTAMENTI TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA TRA IL QUARTO CANCELLO E LIDO DEI PINI IN ENTRAMBE LE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 15 AGOSTO 2019 ORE 10:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SULL’AURELIA RALLENTAMENTI TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA TRA IL QUARTO CANCELLO E LIDO DEI PINI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A FORMIA RALLENTAMENTI SULL’APPIA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 15 AGOSTO 2019 ORE 09:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SULL’AURELIA RALLENTAMENTI TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA TRA IL QUARTO CANCELLO E LIDO DEI PINI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A FORMIA RALLENTAMENTI SULL’APPIA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 15 AGOSTO 2019 ORE 08:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RIMARRA’ CHIUSA FINO AL 2 SETTEMBRE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO PER LAVORI DI TRASFORMAZIONE A LED DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE. INOLTRE SONO CHIUSI TUTTI GLI INGRESSI, PREVISTI POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIA PINETA SACCHETTI E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 15 AGOSTO 2019 ORE 08:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RIMARRA’ CHIUSA FINO AL 2 SETTEMBRE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO PER LAVORI DI TRASFORMAZIONE A LED DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE. INOLTRE SONO CHIUSI TUTTI GLI INGRESSI, PREVISTI POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIA PINETA SACCHETTI E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 15 AGOSTO 2019 ORE 07:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RIMANARRA’ CHIUSA FINO AL 2 SETTEMBRE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO PER LAVORI DI TRASFORMAZIONE A LED DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE. INOLTRE SONO CHIUSI TUTTI GLI INGRESSI, PREVISTI POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIA PINETA SACCHETTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 15 AGOSTO 2019 ORE 07:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RIMANARRA’ CHIUSA FINO AL 2 SETTEMBRE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO PER LAVORI DI TRASFORMAZIONE A LED DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE. INOLTRE SONO CHIUSI TUTTI GLI INGRESSI, PREVISTI POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIA PINETA SACCHETTI ...