Verona | ubriaco alla guida chiama il padre ma Polstrada trova brillo anche lui

(Di venerdì 16 agosto 2019) Gabriele Laganà L’uomo aveva un tasso alcolemico quasi doppio rispetto al consentito. Lalo ha denunciato e, come per il figlio, gli ha ritirato la patente Si era messo al volante pur essendo. Un’azione sconsiderata, questa, che avrebbe potuto avere gravi conseguenze sia per lo stessotore che per gli altri automobilisti. Fermato d, il giovane hato i genitori per poter rientrare a casa ma ecco che accade l’impensabile. Con grande sorpresa, gli agenti hannoto in stato di ebbrezzail. La singolare vicenda è accaduta a, nel corso dei servizi di controllo predisposti per Ferragosto. Un 36enne,to positivo al test dell’etilometro, per evitare che la sua Golf venisse rimossa dstrada provinciale 11, hato i genitori che sono arrivati sul posto nel giro di pochi minuti. È in questo momento che la ...

