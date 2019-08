Verona | fermato perché alticcio | lo va a prendere il padre ubriaco

Verona - la polizia ha fermato 3 persone per la brutale aggressione al clochard di Villafranca. : Ci sono tre fermati a Verona per il presunto tentato omicidio nei confronti di Vasile Todiream, il clochard romeno di 42 anni trovato pestato e bruciato nella notte fra domenica e lunedì presso la stazione di Villafranca. L’uomo è attualmente ricoverato in gravi condizioni presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale scaligero di Borgo Trento. I dettagli saranno resi noti in una conferenza stampa convocata alle ore 11.30 dal ...