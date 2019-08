?Usa | sparatoria vicino all' Università dell' Alabama | due morti

Usa : Nove morti e 16 feriti in una nuova sparatoria in Ohio : Nove persone sono morte e altre 16 sono state ferite questa domenica a causa di una sparatoria vicino al centro della città di Dayton (Ohio, USA), in una zona di… L'articolo USA: Nove morti e 16 feriti in una nuova sparatoria in Ohio proviene da Essere-Informati.it.

Usa - sparatoria in un bar dell'Ohio : 9 morti - ucciso l'assalitore - 16 feriti : Ancora terrore negli Usa. Un'altra sparatoria a Dayton in Ohio, con 9 morti e 16 feriti. È quanto segnalano i media locali a poche ore dalla strage a El Paso. Stando agli ultimi...

Usa - un'altra sparatoria in un bar dell'Ohio : 9 morti - ucciso l'assalitore : Ancora terrore negli Usa. un'altra sparatoria a Dayton in Ohio, con 9 morti e 16 feriti. È quanto segnalano i media locali a poche ore dalla strage a El Paso. Stando agli ultimi...

Usa - un'altra sparatoria in un bar dell'Ohio : almeno 10 morti - ucciso l'assalitore : Ancora terrore negli Usa. un'altra sparatoria a Dayton in Ohio, con almeno 10 morti. È quanto segnalano i media locali a poche ore dalla strage a El Paso. Stando agli ultimi aggiornamenti...

Usa - sparatoria in un centro commerciale in Texas : sarebbero almeno 20 i morti : Un terribile fatto di cronaca si è verificato ieri, sabato mattina 3 agosto, al El Paso, in Texas, negli Stati Uniti. Secondo quanto si apprende dalla stampa internazionale, un uomo poco più che 20enne, Patrick Crusius, originario di una cittadina vicino Dallas, ha aperto il fuoco all'interno del centro commerciale 'Cielo Vista', uno dei più frequentati della zona, anche perché all'interno ospita un supermercato della celebre catena Walmart. Il ...

