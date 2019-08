Uomini e Donne news | diffida per Teresa Cilia? Le nuove parole della redazione

Multitasking - sfatato il mito : le donne non sono più brave degli Uomini : Tre ricercatori tedeschi specializzati in Psicologia hanno dimostrato che le donne non sono più brave degli uomini nel Multitasking. In pratica, hanno sfatato un diffuso e popolare mito in base al quale le donne sarebbero più efficienti quando si tratta di risolvere più compiti simultaneamente e in breve tempo.Continua a leggere

Uomini e Donne - La Redazione Diffida Teresa Cilia : E’ Guerra Aperta! : Teresa Cilia attacca, la Redazione di Uomini e Donne si difende. Se fino a ieri era stato un testa a testa fra l’ex tronista siCiliana e Raffaella Mennoia, adesso scendono in campo anche gli altri componenti dello staff, e difendono il lavoro di chi prepara ogni giorno il dating show di Maria De Filippi. Continua lo scandalo a Uomini e Donne. Teresa Cilia ce l’ha soprattutto con Raffaella Mennoia, lo abbiamo capito benissimo. Nei ...

Uomini e donne - Teresa Cilia travolta dal caso Mennoia. Mediaset brutale - si va per avvocati : Nuovo terremoto a Uomini e donne. L'autore Claudio Leotta si è scagliato pubblicamente contro Teresa Cilia, al centro di polemiche da giorni per le sue velate accuse all'altra autrice di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia. Si parla di una diffida contro la tronista, invitata a non parlare più del c

Uomini e Donne caos - anche Simona Ventura si schiera. Fan : “Non sai” : Uomini e Donne nel caos: anche Simona Ventura si schiera, ma i fan non ci stanno Uomini e Donne non è mai stato così tanto sotto attacco. Nella giornata di ieri il programma è addirittura uscito con un comunicato stampa per difendere l’operato della sua redazione, cercando di mettere a tacere le numerose critiche piovute […] L'articolo Uomini e Donne caos, anche Simona Ventura si schiera. Fan: “Non sai” proviene da Gossip ...

Uomini e Donne : la produzione interviene nello scontro Cilia-Mennoia : 'Solo visibilità' : A distanza di un po' di giorni dall'esplosione della "bomba" che ha investito tutta la produzione di Uomini e Donne, un membro del cast ha deciso di rompere il silenzio e scagliarsi contro tutti quelli che hanno messo in dubbio il talk. Un po' di giorni fa, infatti, Teresa Cilia, ex tronista di Uomini e Donne, ha pesantemente attaccato la redazione, in particolar modo Raffaella Mennoia, alludendo a cose molto gravi. La Cilia, infatti, aveva ...

La redazione di Uomini e Donne sotto accusa : arriva il comunicato ufficiale del programma : Claudio Leotta, autore del dating show di Canale 5, risponde agli attacchi di Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo, ex...

Uomini E DONNE/ Sossio : 'buon compleanno papà - sarai tra gli angeli' - Trono Over - : UOMINI e DONNE, news sul Trono Over. Ida Platano e Gemma Galgani hanno trascorso il Ferragosto insieme, mentre Sossio Aruta fa una dedica al papà

Uomini e Donne : Gemma Galgani si sente fortunata e fa una confessione : Gemma Galgani di Uomini e Donne ammette: “Ho avuto tanta tenerezza” Gemma Galgani è tornata a parlare su Instagram. La dama di Uomini e Donne in queste settimane è stata meno presente sui social a causa, molto probabilmente, degli impegni professionali. Presto infatti Gemma condurrà Giortì, un nuovo programma che andrà in onda su La5 e la vedrà al fianco di Giulia De Lellis. Ieri la 69enne di Torino ha trascorso il Ferragosto ...

Uomini e donne risponde a Teresa Cilia : ‘Cose infondate per aggiungere follower’ : Nemmeno Ferragosto può spegnere le polemiche che ruotano intorno a Uomini e donne. Tutto era partito da Mario Serpa, seguito a ruota dalla ex tronista Teresa Cilia che aveva messo in discussione la trasparenza del programma e delle persone che vi lavorano. In particolare la Cilia si era scagliata contro l’autrice Raffaella Mennoia accusandola di aver coperto le menzogne di diversi volti del dating show, inclusa Sara Affi Fella, ...

Uomini E DONNE/ Giulio Raselli - le parole di un fan : 'non cambiare' - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, anticipazioni e news Trono Classico. Andrea Dal Corso lancia un appello sui social, mentre Giulio Raselli riceve un consiglio da un fan

Uomini e Donne ancora nel caos : si parla di diffida. Teresa Cilia - il marito conferma : A volte ritornano. E quando tornano ‘fanno casino’. Sta succedendo questo a Uomini e Donne. Del programma si sta parlando più di quando i palinsesti offrono immagini ogni giorno. Insomma, pausa estiva per il dating di Maria De Filippi ma solo sulla carta. Le polemiche sono più che ‘operative’ e vanno avanti parcchio. Tirano in ballo tutto e tutti e scatenano le repliche di concorrenti, opinionisti, ex di vario genere e ...

Uomini e Donne - Salvatore Di Carlo spiega il silenzio di Teresa Cilia : "Io non ho diffide..." : Dopo i lunghi e ripetuti affondi che hanno avuto come obiettivo l'autrice di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia, Teresa Cilia non ha più rilasciato dichiarazioni e i suoi follower si sono chiesti quale sia stato il motivo di questo improvviso silenzio.Salvatore Di Carlo, marito di Teresa ed ex corteggiatore di Uomini e Donne, è intervenuto tramite Instagram. Il calciatore siCiliano ha esordito, dichiarando di non aver avuto voglia di ...

Uomini e Donne diffida Teresa Cilia e Mario Serpa? Il comunicato : Uomini e Donne, la redazione contro Teresa Cilia e Serpa: “Offese assurde” Dopo qualche giorno di silenzio, la redazione di Uomini e Donne ha rotto di nuovo il silenzio contro le accuse ricevute da Teresa Cilia e Mario Serpa, i quali hanno riferito una scarsa trasparenza di alcune persone che hanno vestito i panni da tronisti nelle scorse stagioni. Tramite un lungo comunicato ufficiale condiviso da un autore della Fascino, Claudio ...