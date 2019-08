Una Vita | trame Spagna | Ramon crede che Carmen sia incinta | la scomparsa di Marcia

Una catastrofe cosmica ha generato onde gravitazionali : segnale registrato il 14 agosto : Una catastrofe cosmica mai osservata prima d’ora potrebbe avere generato l’onda gravitazionale che ha attraversato la Terra la sera del 14 agosto: il segnale, che gli astrofisici inseguivano come il ricercato numero uno, è stato catturato dai 3 strumenti della collaborazione internazionale Ligo-Virgo, ma serviranno mesi di analisi dei dati per confermarlo, spiega Giovanni Prodi dell’Istituto nazionale di fisica nucleare. Ad ...

Una Vita - spoiler serale del 17 agosto : la Dicenta ferisce Carmen - Flora in carcere : Sabato 17 agosto, a partire dalle 21:15 circa su Rete 4, andrà in onda la nuova puntata serale della soap Una vita, che riserverà ai numerosi fan della telenovela iberica molti colpi di scena. Dopo essere stato scarcerarto grazie all'aiuto di Liberto, Samuel si ritroverà a soccorrere Carmen, ferita a coltellate da Ursula, la quale fuggirà dal quartiere rifugiandosi in una pensione con il piccolo Moises. Nel frattempo, Flora sarà stata arrestata ...

Una Vita - trame spagnole : Mauro ritorna ad Acacias 38 e dice a Felipe che Teresa è morta : Arriva una notizia brutta per i fan della soap opera Una Vita che hanno seguito appassionatamente la tormentata storia d’amore tra Teresa Sierra (Alejandra Meco) e Mauro San Emeterio (Gonzalo Trujillo), protagonisti della seconda stagione. Gli ultimi spoiler riguardanti ciò che accadrà nei prossimi capitoli iberici, annunciano che l’amatissimo ispettore si riaffaccerà nelle vicende ambientate nel lussuoso quartiere di Acacias 38 da solo dopo ben ...

Una Vita - anticipazioni puntata di sabato 17 agosto 2019 su Rete 4 : anticipazioni puntata 791 e 792 di Una VITA di sabato 17 agosto 2019 (in prima serata su Rete 4): Peña rivela a Leonor di aver chiesto a Eva di dire una bugia per poter trattenere Iñigo e Flora ad Acacias. Dopo aver svelato a Rosina di avere una relazione con Iñigo, Leonor va da lui per riconciliarsi, ma Flora viene arrestata di fronte a loro, con l’accusa di aver ucciso l’Indiano. Ramón dice a Trini che non può tenere il discorso ...

Anticipazioni Una Vita dal 19 al 24 agosto : Blanca ritrova Moises : Una Vita Anticipazioni prossima settimana: Blanca ritrova Moises, Ursula cerca di uccidere Leonor poi tenta il suicidio Blanca confessa a Leonor che Ursula è fuggita insieme a suo figlio, mentre Samuel e Diego corrono a Valencia per trovare l’ex istitutrice. Ed ecco che arriva il grande e attesissimo colpo di scena: finalmente Blanca e Diego […] L'articolo Anticipazioni Una Vita dal 19 al 24 agosto: Blanca ritrova Moises proviene da ...

Una Vita - anticipazioni spagnole : TERESA è morta - MAURO torna da solo! : Brutte notizie per i fan di Una Vita che si erano appassionati alla storia d’amore tra TERESA Sierra (Alejandra Meco) e MAURO San Emeterio (Gonzalo Trujillo), ovvero i protagonisti della seconda stagione della telenovela. Stando a quanto riportato dal settimanale SuperTele, si scoprirà nelle prossime settimane che la donna è morta! Una Vita, news: MAURO San Emeterio ritorna ad Acacias da solo Le anticipazioni iberiche riferiscono infatti ...

Nozze da incubo per Una sposa - un violentissimo attacco di dissenteria le rovina la festa - imbarazzo fra gli invitati : Una giovane donna aveva proprio preparato tutto per il suo giorno più bello. Aveva voluto per il suo giorno più bello un abito da mille e una notte dal costo di oltre 12 mila dollari. Qualche giorno prima delle Nozze però aveva avuto un fastidioso gonfiore curato con un cocktail prescritto dal medico. Proprio quel cocktail le ha procurato un brutto scherzo durante la cerimonia. La giovane sposa ha avuto un violentissimo attacco di ...

Una Vita - spoiler del 16 agosto : Samuel viene scarcerato grazie a Liberto : Una nuova e avvincente puntata di Una vita attende i telespettatori nella giornata di venerdì 16 agosto, nel consueto orario delle 13,40 su Canale 5 e dove vedremo come il colonnello Valverde si sia messo sulle tracce di Silvia, scomparsa nel nulla poco prima di presenziare ad una cena a casa sua. Le anticipazioni rivelano che la Reyes è stata rapita da un misterioso uomo che si scoprirà essere una vecchia conoscenza della donna. Samuel intanto, ...

Arsenal - novità per Kolosinac e Ozil : le parole di Unai Emery : Il manager dell’Arsenal, Unai Emery, si è detto “sicuro al 100%” che Mesut Ozil e Sead Kolasinac siano “mentalmente pronti” a scendere in campo sabato prossimo in Premier contro il Burnley. I due giocatori non erano stati convocati per l’esordio stagionale in campionato a Newcastle a causa di “ulteriori timori per la loro sicurezza” dopo che erano rimasti coinvolti in un violento tentativo di ...

Una Vita - trame al 24 agosto : Bianca si lascia impietosire dalla follia di Ursula : Continua l'appuntamento con l'appassionante telenovela Una Vita, campionessa di ascolti su Canale 5. dalla settimana entrante, lunedì 19 agosto, sono in arrivo nuovi episodi attesissimi della soap scritta da Aurora Guerra, nel quale si prevedono svariati colpi di scena per tutti i personaggi. Nei dettagli assisteremo al salvataggio di Carmen, mentre Ursula incomincerà a dare i primi segni di follia. Una Vita, le trame della settimana 19-24 ...

Paola Turci - l’incidente in auto 26 anni fa : “Poi Una nuova vita” : La cantante ha condiviso un messaggio su Twitter nel 26esimo anniversario dell’incidente autostradale avvenuto sulla...

Una Vita programmazione : la soap non si ferma a Ferragosto : Una Vita programmazione: la soap spagnola va in onda anche a Ferragosto Una Vita non si ferma e non subisce, dunque, alcuno stop nella programmazione di Canale 5. A differenza delle altre soap, questa non ha neppure un giorno libero. Infatti, come è possibile vedere nella guida tv, i personaggi di Acacias ci terranno compagnia […] L'articolo Una Vita programmazione: la soap non si ferma a Ferragosto proviene da Gossip e Tv.

Una Vita anticipazioni - puntate spagnole : ad Acacias arriva Genoveva l'erede di Ursula : In Una Vita abbiamo conosciuto Cayetana e in seguito Ursula che hanno dimostrato palesemente la loro malvagità. La Dicenta però non avrà ancora finito di tramare, quando nel ricco quartiere spagnolo giungerà Genoveva. Moglie e in seguito vedova del pupillo della dark lady, diventerà erede della Dicenta in senso morale. Ella avrà infatti la stessa predisposizione dell'anziana istitutrice di rovinare, manipolare, truffare chi le mette i bastoni ...

Una Vita - anticipazioni puntata di venerdì 16 agosto 2019 : anticipazioni puntata 790 di Una VITA di venerdì 16 agosto 2019: Mentre Ursula si trova in carcere e sta parlando con Samuel, Liberto si reca a casa della donna per cercare una fotografia in grado di dimostrare l’innocenza del giovane Alday… Per eVITAre che Peña venga ucciso, Flora tramortisce l’Indiano con una padella, lasciandolo morente… Arturo rivela a Esteban la sua prossima cecità e lui gli promette che farà tutto ...