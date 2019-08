Una nuova API di Amazon renderà più coinvolgenti gadget e giocattoli abilitati per Alexa

Neymar-Barcellona - si continua a trattare : spunta Una nuova contropartita… : E’ diventato uno dei tormentoni del mercato estivo: Neymar e il Barcellona. Prima vicini, poi lontani, adesso di nuovo a ‘toccarsi’. Il brasiliano vuole tornare in Catalogna, Messi e compagni approvano, in Francia invece non vedono l’ora che vada via. E allora i blaugrana trattano col PSG, abbastanza fermo nelle decisioni (il prezzo non scenderà mai oltre i 222 milioni di euro con cui i parigini avevano acquistato ...

The Witcher 3 : il volto dell'attore Henry Cavill sul corpo di Geralt di Rivia grazie a Una nuova mod : Sembra proprio che alcuni fan di The Witcher non vedano l'ora che arrivi la serie Netflix e, forse per questo motivo, un giocatore si è portato avanti creando una mod che introduce l'attore Henry Cavill nel gioco per PC.Il modder Adnan, su Nexus Mods, ha creato la mod per essere "una base per diverse varianti di Henry Cavill in futuro", ha scritto, "ma prima di tutto, ora sto presentando uno sguardo più vicino al Geralt dello show Netflix".La ...

Focus sulla patch B135 per Huawei Mate 20 Pro e Mate 20 : allineati ai P30 con Una nuova funzione : Stanno arrivando novità molto interessanti oggi 16 agosto per i tanti utenti che nell'ultimo anno hanno deciso di acquistare un Huawei Mate 20 Pro o un Mate 20. Il motivo? Dopo la patch che abbiamo portato alla vostra attenzione a fine luglio, come avrete notato dall'articolo pubblicato sul magazine, questo venerdì tocca già guardare avanti. Già, perché il produttore asiatico ha voluto migliorare in tempi ristretti l'esperienza di utilizzo di ...

Incidente Pozzovivo – Spunta Una nuova frattura - dai profili social del ciclista importanti aggiornamenti : “Domenico è in isolamento” : importanti aggiornamenti dai profili social di Domenico Pozzovivo: le ultime dopo il trasferimento a Lugano Domenico Pozzovivo è stato trasferito da Cosenza a Lugano dopo l’Incidente di qualche giorno fa che lo ha visto schiantarsi contro un’automobile. Il corridore della Bahrain Merida è sempre rimasto cosciente, ma le conseguenze fisiche riportare sono di una certa importanza. Pozzovivo, che non è mai stato in pericolo di ...

Paola Turci - l’incidente in auto 26 anni fa : “Poi Una nuova vita” : La cantante ha condiviso un messaggio su Twitter nel 26esimo anniversario dell’incidente autostradale avvenuto sulla...

Google Maps aggiunge Una nuova gesture con la versione 10.23.0 : Google Maps fa un altro passo avanti verso la semplicità e l'immediatezza aggiungendo una nuova gesture utilizzabile per passare da un account a un altro nel caso in cui ce ne siano più di uno. L'articolo Google Maps aggiunge una nuova gesture con la versione 10.23.0 proviene da TuttoAndroid.

Lexus LC - Una nuova Limited Edition per la coupé : A poche ore dall'inizio della Monterey Car Week la Lexus ha tolto i veli a una nuova versione speciale della coupé LC. La Limited Edition della due posti è già prenotabile ma, per il momento, la Casa non ha ancora diffuso i prezzi di listino dato che le prime consegne sono previste per il prossimo mese di novembre.Pelle d'alta gamma. Caratterizzata da una verniciatura color Terrane Khaki, questa Lexus LC monta cerchi forgiati da 21" con ...

Una nuova app può rilevare skimmer bluetooth su pompe di benzina e sportelli bancomat : Un team di informatici ha creato una nuova app in grado di rilevare in modalità wireless gli skimmer di carte di credito bluetooth, spesso trovati discretamente posizionati su pompe di benzina e sportelli bancomat. Questa nuova app, soprannominata Bluetana, è in grado di rilevare gli skimmer bluetooth senza dover smantellare gli impianti esistenti. L'articolo Una nuova app può rilevare skimmer bluetooth su pompe di benzina e sportelli bancomat ...

Lino Guanciale : «Il mio 2020 tra La Porta Rossa - L’Allieva e Una nuova produzione internazionale» : Lino Guanciale Era il 2012 quando il pubblico televisivo l’ha iniziato a conoscere ed apprezzare (precedentemente c’era stata la poco fortunata serie Il Segreto dell’Acqua) nella fiction Una Grande Famiglia. Da quel momento per Lino Guanciale è cominciata una escalation di ruoli tale da renderlo oggi uno dei volti di punta della fiction italiana. Da Che Dio ci aiuti a La Dama Velata passando per L’Allieva, Non Dirlo al Mio Capo, La Porta Rossa, ...

Nella nuova mafia stracciona non ci sono più i padrini di Una volta : Bene così, anzi malissimo. I mafiosi, gli scappati rientrati dall'America, si sporcano le mani in una storia tra le più maleodoranti della recente cronaca palermitana. E' il segno dei tempi, di una mafia che sprofonda perché braccata da magistrati e forze dell'ordine. Si scopre che i mafiosi litigan

YouTube testa Una nuova homepage per la versione Web con miniature dei video più grandi : Il team di YouTube sta testando una homepage ri-progettata per la versione Web del servizio che sfrutta miniature di video molto grandi. Ecco tutti i dettagli L'articolo YouTube testa una nuova homepage per la versione Web con miniature dei video più grandi proviene da TuttoAndroid.

Ecco Astro - la tuta spaziale di nuova generazione che proteggerà gli astronauti su LUna e Marte : In seno a un evento celebrativo per il 50esimo sbarco sulla Luna è stata presentata la Astro, una tuta spaziale di ultima generazione che coniuga versalità, comfort e tecnologie avanzatissime per gli Astronauti. È stata messa a punto da due aziende che si occupano delle tute degli Astronauti della Stazione spaziale Internazionale, e che in passato collaborarono con la NASA per quelle delle missioni Apollo.Continua a leggere

Il telescopio Hubble e Una nuova veduta di Giove : In coppia con Saturno, è il protagonista dei cieli di questi mesi estivi, (certo, se non siamo troppo distratti dalla Luna e dalle piogge di stelle cadenti): rintracciare Giove nel blu, in queste settimane, è davvero semplicissimo, e anche molto suggestivo per chi è fornito anche di un piccolo telescopio. Ma l’occhio dell’osservatorio spaziale Hubble non si smentisce mai e ci regala proprio ora una spettacolare veduta del gigante ...

Samsung Galaxy Note 10 avrà Una nuova funzione di Bixby e PlayGalaxy Link - ma qualche mancanza nella confezione : Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ accolgono una nuova funzionalità di Bixby per il parcheggio e si preparano all'arrivo di PlayGalaxy Link, ma purtroppo all'interno della confezione di vendita ci sarà qualche mancanza. L'articolo Samsung Galaxy Note 10 avrà una nuova funzione di Bixby e PlayGalaxy Link, ma qualche mancanza nella confezione proviene da TuttoAndroid.