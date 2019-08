Fonte : romadailynews

(Di venerdì 16 agosto 2019)dailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buonasera la redazione in studio a Giuliano Ferrigno politica in primo piano Matteo Salvini sarebbe pronta a offrire perfino la Presidenza del Consiglio Luigi Di Maio pur di riappacificare che fa rientrare la crisi di governo per evitare la formazione di una nuova maggioranza e quanto sostengono fonti parlamentari del PD adesso vedremo che cosa farà il MoVimento 5 Stelle può davvero accadere di te ne abbiamo una sola Stella Polare il rispetto delle istituzioni le parole di Matteo Renzi su Facebook ciò che serve è un accordo alla tedesca una cosa scritta propone il capogruppo del PD Del Rio vs Terios hongkong non sarà la ripetizione dell’incidente politico del 4 giugno del 1989 la depressione di Tienanmen qualora Pechino decida contromisure che includanodella forza in orario riferimento ai sanguinosi fatti debage in ...

