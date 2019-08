Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 16 agosto 2019) Che tra la Juve e l’Inter si giochi la principale battaglia del calciomercato estivo non ci sono dubbi.oggi torna sulla possibilità di uno. Suggestione che probabilmente andrà avanti fino alla fine del campionato. Villar Perosa, con gli applausi a Paulo, ha innescato dei dubbi nella dirigenza bianconera, ma anche forza. La Juve potrebbe decidere di tenersi l’argentino, rinunciando alla golosa plusvalenza. I due club sono completamente bloccati. Il primo che si muoverà perderà forza nella trattativa, perciò ognuno dei due ha tutto l’interesse a restare fermo. Oppure a muoversi, sì, ma per vendere i calciatori ad altri. Perla Juventus continua a guardare all’estero, ma non sembra ci siano grandi possibilità. Il Psg si era informato sull’argentino come successore di Neymar, ma il sostituto del brasiliano ...

napolista : Tuttosport: Lo scambio Dybala-Icardi e il braccio di ferro tra Marotta e Paratici Sembra l’unica soluzione possibil… - JuventusNewsUN : ?? Lo scambio Dybala-Icardi è una guerra di nervi ?? Trattativa bloccata: Juve e Inter non vogliono fare la prima m… - Cucciolina96251 : RT @capuanogio: Guerra di nervi tra #Inter e #Juve, ma lo scambio #Icardi #Dybala resta la soluzione più probabile a fine mercato. Paratici… -