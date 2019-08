Trump vuole comprare la Groenlandia Il governo | “Grazie | non siamo in vendita”

Trump vuole comprare la Groenlandia/ Usa verso nuovo colonialismo? Danimarca frena : Trump vuole comprare la Groenlandia: Presidente Usa verso nuovo colonialismo? La Danimarca frena, cosa ci celerebbe dietro questa decisione.

Gli Usa tornano alla carica - Trump vuole comprare la Groenlandia. Ecco perché : La proposta del presidente americano, Donald Trump, di valutare l'acquisto della Groenlandia non e' una provocazione, ne' tantomeno una boutade elettorale ma fa parte della strategia d'espansione americana adottata sin dalla seconda meta' dell'Ottocento e ora rafforzata in chiave anti-Cina e anti-Russia. Oggi la Groenlandia torna a essere allettante per Washington grazie in primis al cambiamento climatico che ha reso l'isola piu' grande del ...

Perché Trump vuole comprare la Groenlandia? Ridicolizzata l’idea del Presidente : “È la prova che è impazzito” : Il Presidente Donald Trump ha detto di aver discusso l’idea di acquistare la Groenlandia, un territorio autonomo danese, durante cene e incontri con i suoi consiglieri. Ma il Ministero degli Affari Esteri della Groenlandia ha escluso l’idea, dicendo: “Siamo aperti ad affari, non alla vendita”. Gli ipotetici piani di Trump sono stati scartati anche dai politici in Danimarca. “Deve essere un Pesce d’Aprile… ma totalmente fuori tempo!”, ha ...

Groenlandia - perché Trump la vuole comprare : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, avrebbe espresso nel corso di una cena un interessamento per comprare la Groenlandia, secondo quanto riporta il Wall Street Journal. La notizia si è fatta virale ed è stata ripresa a livello globale con una larghissima eco in Danimarca. La Groenlandia è formalmente un territorio autonomo della Danimarca con una propria assemblea parlamentare. Il presidente americano si sarebbe ...

Wsj : “Trump vuole che gli Usa comprino la Groenlandia dalla Danimarca”. Politici danesi : “Dev’essere pesce d’aprile fuori stagione” : Donald Trump si trastulla con l’idea di comprare la Groenlandia. secondo quanto riporta il Wall Street Journal, il presidente americano e tycoon immobiliare si è informato “ripetutamente” con i suoi collaboratori – anche se “con vari gradi di serietà” – sulla possibilità che gli Usa acquistino il territorio autonomo danese. Ma in Danimarca l’indiscrezione è stata commentata con scetticismo e irritazione. ...

