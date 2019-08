Wsj - Donald Trump vuole comprare la Groenlandia : Donald Trump gioca con l’idea di comprare la Groenlandia: secondo quanto riporta il Wall Street Journal (Wsj), il presidente americano si è informato “ripetutamente” con i suoi collaboratori - anche se “con vari gradi di serietà” - sulla possibilità che gli Usa acquistino il territorio autonomo danese. Due persone che hanno voluto mantenere l’anonimato hanno affermato al quotidiano che ...

Trump : «L’Iran vuole un accordo sul nucleare - le sanzioni pesano» : L'Iran vuole fare un nuovo accordo sul nucleare perché le sanzioni stanno pesando sull'economia del Paese: lo ha detto Donald Trump

Stati Uniti - Trump vuole negare il permesso di soggiorno agli immigrati che dipendono dall’assistenza pubblica : “L’immigration and Nationality Act chiarisce che ci cerca di entrare negli Usa non dev’essere un carico pubblico”. È quanto prevede la nuova misura sull’immigrazione voluta da Donald Trump, secondo cui negli Stati Uniti sarà negato l’ingresso ai migranti che potrebbero aver bisogno di assistenza pubblica, mentre i migranti regolari già all’interno dei confini che dipendono dal welfare del Paese non potranno ...

Trump vuole scrivere le regole per censurare un post online : Republican presidential candidate Donald Trump during a campaign rally at the American Airlines Center on September 14, 2015 in Dallas, Texas. More than 20,000 tickets have been distributed for the event. Il presidente statunitense Donald Trump continua la sua lotta personale contro i social media. L’ultima mossa coinvolgerebbe la Federal communications commission (Fcc) e la Federal trade commission (Ftc), che sarebbero chiamate ad agire ...

Trump torna in modalità anti Cina 'Huawei vuole Biden per dominarci' : Trump torna all'attacco di Pechino e anticipa la sua campagna elettorale per il 2020 anti Cina: "Huawei vuole Biden presidente per controllare gli Usa". Giù le borse, crolla il petrolio Segui su affaritaliani.it

Usa - Trump vuole classificare gli Antifa come un'organizzazione terrorista : I rapporti tra Donald Trump e il mondo dell'estrema sinistra sono notoriamente ostili e, ultimamente, potrebbero essere ancora più critici. Difatti, nelle ultime ore sta facendo discutere un tweet del presidente statunitense contro il movimento degli 'Antifa'. Stando a quanto riportato da un articolo del Giornale, Trump ha sostenuto di essere pronto a classificare come 'terroristi' i membri del gruppo Antifascista, da lui considerati come ...

Afghanistan - "Trump vuole ritiro prima delle presidenziali del 2020" : Stati Uniti e Afghanistan di recente hanno diffuso un comunicato congiunto in cui hanno affermato di voler accelerare il processo di pace

Uk - Boris Johnson nuovo premier Amico di Trump - vuole il no deal : Boris Johnson è il nuovo premier del Regno Unito. Elogiato più volte da Trump, spinge sulla Brexit (anche senza accordo con l'Ue) e nuove elezioni nel 2020 contro Corbyn Segui su affaritaliani.it

Iran - Ahmadinejad vuole incontrare Trump. Una pessima idea : In questo momento tra accuse e smentite, tra petroliere sequestrate e rilasciate, droni abbattuti e tornati alla base, in cui si cerca attraverso la diplomazia di trovare un accordo tra Teheran e gli Stati Uniti ecco arrivare l’ex Presidente Mahmoud Ahmadinejad pronto a parlare direttamente con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Devo dire che questa notizia mi ha fatto sorridere perché chi ha conosciuto Ahmadinejad sa che è una ...

Emissioni - Trump vuole “congelare” multe ai costruttori che non rispettano limiti : Mentre in Europa si discute principalmente di bassi consumi, motori elettrici, mobilità sostenibile e di normative sempre più stringenti, negli Stati Uniti il presidente Donald Trump, che non ha mai fatto segreto della sua poca simpatia per i temi ambientalisti, pare abbia deciso di sospendere tutte le sanzioni nei confronti delle Case automobilistiche che non rispettano il regime di efficienza dei carburanti. Una politica che era stata invece ...

Trump vuole cacciare capo intelligence : 0.00 Il presidente Usa Donald Trump sta valutando di silurare il capo dell'intelligence Dan Coats, con il quale in più di un'occasione ha avuto degli scontri contestandogli le sue conclusioni, soprattutto sulla vicenda delle interferenze russe sulle presidenziali 2016. Lo riportano alcuni media citando fonti dell'Amministrazione. Coats è il Direttore nazionale dell'intelligence Usa e coordina il lavoro di tutte le agenzie federali di ...

Trump contro la criptovaluta Libra : “Poco affidabile. Se Facebook vuole diventare una banca rispetti le regole” : “Non sono un fan di bitcoin e altre criptovalute, che non sono soldi e il cui valore è altamente volatile e basato sul nulla. Allo stesso modo Libra, la ‘moneta virtuale’ di Facebook, avrà poco sostegno ed affidabilità. Se Facebook e altre compagnie vogliono diventare una banca devono ottenere un nuovo documento di autorizzazione bancaria ed essere soggetti a tutte le regole bancarie, come le altre banche, sia nazionali che ...