Trump-Cina | si apre il fronte Artico Usa contro la Via della Seta polare

La Cina minaccia ma Hong Kong non molla. E Trump fa da paciere : Xi è un grande leader : Gli Stati Uniti si inseriscono nella prova di forza tra la Cina e Hong Kong: i manifestanti della regione autonoma non hanno intenzione di arrendersi e Pechino fa sfilare migliaia di uomini della polizia militare in uno stadio a Shenzen, al confine con Hong Kong, minacciando di essere in grado di "reprimere i disordini rapidamente". Nel frattempo il presidente americano, Donald Trump, che deve fare i conti con il crollo delle borse e lo spettro ...

Hong Kong - Trump chiede incontro a Xi Jinping per risolvere “rapidamente” la crisi. E la Cina invia truppe al confine : Rimane alta la tensione a Hong Kong. Dopo i due giorni di stop dei voli all’aeroporto internazionale per le proteste, la Airport Authority ha ottenuto un’ingiunzione temporanea che impedisce ai manifestanti di entrare in alcune aree dello scalo e la situazione è tornata così alla normalità. I voli sono ripresi e le proteste si sono spostate nel quartiere di Sham Shui Po: qui circa 100 manifestanti hanno puntato i laser contro una stazione di ...

Cina - così la guerra dei dazi di Trump sta mettendo in ginocchio gli agricoltori Usa : La guerra dei dazi tra Washington e Pechino fa le prime vittime. Sono gli agricoltori a stelle e strisce, colpiti dal fuoco delle ritorsioni commerciali cinesi scattate come risposta alla nuova ondata di dazi decisi dagli Stati Uniti. Per sostenere i coltivatori americani, che rappresentano uno dei principali bacini elettorali di Donald Trump (gli Stati rurali hanno sostenuto l’attuale presidente nelle elezioni del 2016), il governo federale Usa ...

L’ultima di Trump : ?il problema non è la Cina ma la Fed : Donald Trump torna a criticare la Federal Reserve per la sua riluttanza a tagliare i tassi d’interesse in maniera aggressiva. E lo fa come di consueto via twitter, di prima mattina

Si infiamma la guerra commerciale Usa-Cina. Trump accusa Pechino : “Manipola la valuta” : Yuan ai minimi dal 2008, precipitano i mercati globali. La Casa Bianca: «Vogliono rubare le nostre aziende e danneggiare i nostri lavoratori. Ora intervenga l’Fmi»

SPY FINANZA/ Le mosse di Trump su Cina e Fed per vincere le presidenziali : Trump usa la Cina per cercare di condizionare l'operato della Fed e in questo modo potersi giocare al meglio le presidenziali del 2020

Nuovi dazi di Trump alla Cina : crollano le Borse. Xi : “Grave errore” : Ulteriore stretta con Pechino: da settembre pesanti tariffe su 300 miliardi di merci. Il presidente Usa firma un accordo con l’Ue per favorire l’export delle carni americane

Dazi Cina-Usa - Trump promette nuove tasse su 300 miliardi di dollari di beni Made in China. Giù le Borse : Milano apre a -2 - 11% : “tasseremo la Cina fino a che non ci sarà un accordo” commerciale. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, alza la posta nella guerra dei Dazi con Pechino e fa tremare le Borse internazionali. Parlando con i giornalisti prima del comizio in Ohio, la notte scorsa, il tycoon ha ribadito la sua decisione di imporre dal primo settembre nuovi Dazi al 10% su prodotti cinesi importati negli Usa per un valore di 300 miliardi di ...

I prodotti tech sono i più a rischio per i nuovi dazi di Trump contro la Cina : Cina-Stati Uniti (Getty Images) Nuovo capitolo nella guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti. Mentre gli animi sembravano calmarsi nelle recenti settimane, l’1 agosto il presidente americano Donald Trump ha annunciato con un post su Twitter che dal primo settembre prossimo imporrà un 10% di tasse doganali sui 300 miliardi di dollari di importazioni provenienti dalla Cina che ancora non sono soggetti ai dazi precedentemente ...