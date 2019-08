Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 17 agosto 2019) E' stato respinto il nuovopresentato dalla Rai aldiper la trasmissione in chiaro delle partite dinella prossima stagione. Nel mirino c'era l'accordo tra Sky e Mediaset che assegna al Biscione le partite in chiaro della massima competizione europea per i prossimi due anni. La tv pubblica, tra l'altro, e' stata condannata a rifondere 15mila euro di spese legali a Mediaset e 10 mila a Sky. In base ad un accordo raggiunto a gennaio dell'anno scorso con Sky - detentrice dei diritti dellaper il triennio 2018-2021 - Viale Mazzini ha trasmesso una partita della competizione per ciascun turno, dalla fase a gironi alla finale, e ha deciso di esercitare il diritto di opzione anche per le due edizioni successive.Una mossa, tuttavia, contestata da Sky, perche', con l'ingresso di Dazn sul mercato della serie A, la pay tv non avrebbe ...

Gazzetta_it : La partita in chiaro del mercoledì di #ChampionsLeague è confermata su Mediaset. Il Tribunale di Milano ha respinto… - Corriere : La Rai perde il ricorso: Champions League in chiaro su Mediaset - ilfogliettone : Tribunale Milano respinge ricorso Rai su Champions League - -