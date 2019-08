Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2019)ha cancellato almeno 10 treniinper “indisponibilità dia bordo”. Lo ha comunicato la società in una nota la mattina del 16 agosto, in pieno esodo estivo. Ferrovie dello Stato si scusa e assicura comunque ai viaggiatori che si sta organizzando per garantire la mobilità nelle tratte che fanno tappa nella regione con l’uso di bus sostitutivi, oppure con l’aggiunta di tappe straordinarie nelle corse di treni successivi garantiti. Non sono mancati i post di reclamo sui social network. Alcuni utenti, pur abituati a ritardi e cancellazioni “per il mal tempo” o “per interruzioni sulla linea”, non hanno ben accolto l’indisponibilità dicome motivazione. Anche la regione, con l’assessore ai Trasporti e al Turismo Gianni Berrino, ha definito il fatto “assolutamente ...

romi_andrio : RT @fattoquotidiano: Trenitalia, regionali cancellati in Liguria: “Indisponibilità di personale a bordo”. La Regione: “Ingiustificabile, da… - ladyrosmarino : RT @fattoquotidiano: Trenitalia, regionali cancellati in Liguria: “Indisponibilità di personale a bordo”. La Regione: “Ingiustificabile, da… - TutteLeNotizie : Trenitalia, regionali cancellati in Liguria: “Indisponibilità di personale a bordo”. La… -