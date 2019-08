Travolto e ucciso in bici il pm Marcello Musso | fece condannare Riina e indagò sulla

Asti : Travolto e ucciso mentre era in bicicletta Marcello Musso - il pm antimafia di Milano : Una terribile tragedia si è verificata questo pomeriggio tra Agliano e Costigliole d'Asti, nell'omonima provincia piemontese, tra le ore 15:00 e le 16:00. Infatti, secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, il pubblico ministero di Milano, Marcello Musso, 67 anni, è stato travolto e ucciso da un'automobile mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Il sinistro, secondo quanto riferisce Repubblica, si sarebbe verificato a poca ...

Bimbo di 9 anni viene Travolto e ucciso da un'auto nel maceratese : Il piccolo è sfuggito al controllo della madre, ha attraversato a un incrocio e poi è stato investito. La vettura era guidata da un anziano. Ha perso la vita a soli 9 anni in un incidente stradale a San Ginesio, in provincia di Macerata. Il bambino è stato travolto da un’auto guidata da un anziano. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo sarebbe sceso dalla macchina sfuggendo così al controllo di sua madre. Ha attraversato a un ...

Cervia - ciclista Travolto e ucciso da auto : fermata 25enne : Gabriele Laganà La giovane, dopo aver travolto il ciclista, si è data alla fuga non preoccupandosi di soccorrere la vittima. La posizione della ragazza è al vaglio del pm di turno Dopo una serrata caccia all’uomo, i carabinieri della stazione di Cervia, in provincia di Ravenna, sono riusciti ad identificare e ad arrestare il pirata della strada che stanotte ha investito e ucciso un ciclista di 25 anni che stava pedalando in via Malva ...

Brindisi - dramma alla stazione di Cisternino : uomo Travolto e ucciso da un treno : Un bruttissimo fatto di cronaca si è verificato ieri sera presso la stazione di Cisternino, in provincia di Brindisi, dove un uomo di circa 70 anni o poco più, le cui generalità non sono state ancora diffuse, è stato travolto da un treno che percorreva la tratta ferroviaria in questione. Secondo quanto si apprende dalle prime indiscrezioni, pare che si sia trattato di un gesto volontario. Infatti, secondo quanto riferisce la testata ...

Un Tir ha Travolto e ucciso due operai sulla A14 : Gravissimo incidente nella notte con due vittime in A14 a Borgo Panigale, nel Bolognese. Nello stesso tratto dove pochi giorni fa e poi nel 2018 avvennero altri due gravi incidenti. Secondo una prima ricostruzione i due operai mentre lavoravano per terminare l'allestimento di un cantiere sono stati investiti da un mezzo pesante. Secondo quanto appreso l'area era indicata sia con cartelli che con segnali luminosi. L'autista del mezzo pesante, un ...

Muore 16enne investito a Ischia. Arrestata una donna : aveva già Travolto e ucciso un carabiniere : Un ragazzo di 16 anni è morto, centrato da un'auto in corsa sulla variante esterna di Ischia. È stato un orribile sabato di sangue, quello che nel pomeriggio di ieri ha falciato...

Auto contromano a folle velocità : motociclista Travolto e ucciso : Un uomo di 69 anni ha perso la vita a Varedo, nella provincia di Monza e della Brianza, dopo essere stato travolto da...

Aosta - 93enne Travolto e ucciso da autista ubriaco : Marco Della Corte Un autista di 64 anni ha travolto e ucciso un 93enne torinese, l'uomo era ubriaco ed è risultato avere un tasso alcolemico 3 volte superiore al normale I carabinieri della Stazione di Breuil-Cervinia coadiuvati dai colleghi del Nucleo Operativo Radiomobile, hanno arrestato per omicidio stradale Giuseppe Aggio (64) di Chatillon (Aosta). L'uomo, di professione carrozziere, è accusato di aver travolto ed ucciso in ...