Tragedia nel mondo del ciclismo | muore per un malore l’ex campione italiano Felice

Juventus - Andrea Agnelli ricorda le vittime della Tragedia dell’Heysel [FOTO] : “Always in our hearts“, ovvero “sempre nei nostri cuori”. Così, su Twitter, il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha voluto ricordare oggi le vittime dell’Heysel, postando una foto che raffigura una targa in onore dei 39 supporter che persero la loro vita la sera del 29 maggio del 1985, poco prima della finale di Coppa Campioni tra il bianconeri e il Liverpool. Always in our hearts ...

Tragedia del Raganello : il 20 agosto iniziative per ricordare le 10 vittime : Ad un anno dalla Tragedia in cui morirono 10 persone, 9 escursionisti e una guida turistica, travolte da un’onda di piena del torrente Raganello, sul Pollino, tutta la comunità di Civita, l’amministrazione comunale e la Parrocchia “Santa Maria Assunta, si riuniranno in preghiera nella Chiesa Parrocchiale il 20 agosto, alle 18, per la celebrazione della messa in suffragio delle vittime. Ci sarà anche una “passeggiata ...

Ferragosto : Tragedia nel palermitano - uomo muore dopo bagno di mezzanotte : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) - tragedia ieri ad Aspra, nel palermitano, durante i festeggiamenti della vigilia di Ferragosto. Un uomo di 60 anni è morto dopo il tradizionale bagno di mezzanotte nel tratto di mare lungo la costa della frazione marinara di Bagheria, particolarmente burrascoso ieri not

Ferragosto : Tragedia nel palermitano - uomo muore dopo bagno di mezzanotte : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – tragedia ieri ad Aspra, nel palermitano, durante i festeggiamenti della vigilia di Ferragosto. Un uomo di 60 anni è morto dopo il tradizionale bagno di mezzanotte nel tratto di mare lungo la costa della frazione marinara di Bagheria, particolarmente burrascoso ieri notte per il vento di tramontana. L’uomo in compagnia di un parente stava facendo il bagno e da principio le onde avevano travolto ...

Tragedia nelle acque di Ortona - due fratelli muoiono travolti dalle onde : Chieti - Sono morti i due ragazzini di 11 e 14 anni dispersi in mare ad Ortona, nel Chietino. I corpi sono stati rinvenuti su una scogliera frangiflutti, in due punti distinti, ma a pochi metri di distanza una dall'altro. I due stavano facendo il bagno con il padre, quando tutti e tre sono stati visti in difficoltà nel mare agitato. Il genitore è stato tratto in salvo, mentre dei due ragazzini si erano perse le tracce. Sul posto ...

Tragedia nella notte di Ferragosto - Nico è morto : gravissimo l’amico con lui : “Tragedia indescrivibile, immenso dolore e dispiacere”, così qualcuno descrive la tragica morte di Nico Ruggiero. Il ragazzo di Torchiara, comune di nemmeno 2mila anime in provincia di Salerno, ha perso la vita nella notte di Ferragosto. Aveva solo 18 anni. Il ragazzo, scrive Direttanews,it in un lungo articolo, è morto ad Agropoli, in Via Belvedere, la strada che conduce alla baia di Trentova. Con lui – a bordo di una Alfa Mito – si trovava un ...

La crociera in Croazia finita in Tragedia : monossido di carbonio nel sangue dei turisti : Eseguita l'autopsia sul corpo dell'ad di Tuodì Eugenio Vinci: da stabilire se è morto per l'avvelenamento o per la caduta in bagno durante il malessere

Tragedia sfiorata nel mondo del calcio : crolla tetto dello stadio - brividi per l’Az Alkmaar [FOTO] : Tragedia sfiorata in Olanda. E’ crollata una parte del tetto dell’AFAS stadion, lo stadio dell’Az Alkmaar, la causa sarebbe stato il forte vento che ha portato al cedimento, la notizia è stata comunicata direttamente dal club olandese che ha pubblicato la foto shock direttamente sul profilo Twitter del club. “Siamo molto scioccati per quanto accaduto ma allo stesso tempo rassicurati dal fatto che questo crollo non ...

Marcinelle - 63 anni fa la Tragedia in cui morirono 136 minatori italiani. Mattarella : “Tutela dei lavoratori è principio di civiltà” : “La tragedia di Marcinelle è parte della memoria collettiva dell’Italia e dei Paesi che ne furono colpiti. Il sacrificio di 262 lavoratori, di cui 136 connazionali, ci esorta a promuovere, oggi come in passato, migliori opportunità di lavoro e massime garanzie di sicurezza per tutti i lavoratori, in Italia, in Europa e nel mondo”. È questo il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 63esimo ...

Oggi il 63esimo anniversario della Tragedia di Marcinelle : Ricorre Oggi il 63esimo anniversario della tragedia di Marcinelle, una delle pagine più nere della storia mineraria nel mondo e della storia dell'emigrazione italiana: l'8 agosto è stato proclamato, a buon titolo, nel 2001 Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo e Oggi in tante città del nostro Paese si ricorderà l'incendio scoppiato 63 anni fa in uno dei pozzi della miniera di carbon fossile del Bois du Cazier, una ...

Marcinelle - quando gli italiani erano minatori in Belgio : 63 anni fa la Tragedia : L’8 agosto ricorre l’anniversario del disastro che aprì gli occhi sulle orribili condizioni di vita degli immigrati italiani in Belgio. Nel 1956 l’esplosione nella miniera di Bois du Cazier, a Marcinelle uccise 262 minatori, tra i quali 136 italiani. Riproponiamo l’articolo pubblicato in occasione del 60° anniversario

Marcinelle - oggi anniversario Tragedia : 10.10 63esimo anniversario della tragedia di Marcinelle, una delle pagine più nere della storia mineraria nel mondo e dell'emigrazione italiana. L'8 agosto è stato proclamato nel 2001 Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Alle commemorazioni a Marcinelle parteciperà la vice ministra degli Esteri, Emanuela del Re. Moltissimi minatori partirono dal Sud Italia per lavorare in Belgio. L'incendio nella miniera di carbone ...

Accadde oggi : 63 anni fa la Tragedia di Marcinelle - morirono 136 minatori italiani : Marcinelle, 63 anni dalla tragedia. L’8 agosto del 1956 136 minatori italiani trovarono la morte nella miniera di carbone Bois du Cazier, in Belgio, insieme a 95 belgi, 8 polacchi, 6 greci, 5 tedeschi, 5 francesi, 3 ungheresi, un inglese, un olandese, un russo e un ucraino. In totale, morirono 262 minatori su un totale di 274 presenti: 12 lavoratori vennero tirati su il primo giorno, mentre i famigliari degli altri dovettero aspettare fino ...