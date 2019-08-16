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Traffico Roma del 16-08-2019 ore 20 | 00

Traffico Roma del 16-08-2019 ore 20 | 00 IN CITTA UN INCIDENTE IN VIA NOMENTANA ALTEZZA VIALE REGINA MARGHERITA CAUSA RALLENTAMENTI. SULLA PONTINA ...

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Traffico Roma del 16-08-2019 ore 20:00 (Di venerdì 16 agosto 2019) IN CITTA UN INCIDENTE IN VIA NOMENTANA ALTEZZA VIALE REGINA MARGHERITA CAUSA RALLENTAMENTI. SULLA PONTINA PER INCIDENTE SI STA IN CODA TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA VERSO Roma. SI TRATTA DI UN MEZZO PESANTE RIBALTATO. ATTENZIONE AD ALCUNE CHIUSURE CHE POTREBBERO AUMENTARE I TEMPI DI PERCORRENZA: PER I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE CORSO FRANCIA -TOR DI QUINTO, CHIUSO IL TUNNEL. ALL’AURELIO CHIUSA AL Traffico VIA RISERVA DELLA TORRETTA. CHIUSURA DELLA STRADA IN DIREZIONE DEL RACCORDO TRA VIA DI ACQUAFREDDA E VIA DELLA MAGLIANELLA. DEVIATA LA LINEA 906 DIRETTA A VALLE AURELIA, E LA 981 VERSO CORNELIA. AL TUSCOLANO PER LA CHIUSURA DI VIA NOCERA UMBRA DEVIAZIONI PER LA LINEA 16 DIRETTA A VIA XX SETTEMBRE   TRASPORTI. LIMITATO IL SERVIZIO DELLA METRO A. LE METRO SI SPOSTANO TRA BATTISTINI E OTTAVIANO E TRA SAN GIOVANNI E ANAGNINA. NON TRANSITANO QUINDI NELLA ...
Fonte : romadailynews

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