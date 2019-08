Torneo Acropolis 2019 – Esordio negativo per l’Italia | azzurri sconfitti dalla Grecia

Basket - Torneo Acropolis 2019 : Grecia-Italia 83-63 - ellenici superiori - Antetokounmpo scatenato : Esordio amaro per l’Italia al Torneo Acropolis 2019 di Basket: i ragazzi di Romeo Sacchetti hanno subito la strapotenza avversaria soffrendo in tutti i fondamentali. I ragazzi di Thanasis Skourtopoulos, spinti da un grande pubblico, hanno messo in campo tutte le proprie qualità e capacità vincendo con un netto 83-63. CRONACA Torneo Acropolis ITALIA-GRECIA La Grecia riesce ad indirizzare la partita sin dal primo quarto. Antetokounmpo ...

Grecia-Italia 83-63 - Torneo Acropolis 2019 : ellenici decisamente superiori - Antetokounmpo scatenato. Azzurri sottotono : Esordio amaro per l’Italia al Torneo Acropolis 2019, i ragazzi di Romeo Sacchetti hanno subito la strapotenza avversaria soffrendo in tutti i fondamentali. I ragazzi di Thanasis Skourtopoulos, spinti da un grande pubblico, hanno messo in campo tutte le proprie qualità e capacità. CRONACA Torneo Acropolis ITALIA-GRECIA La Grecia riesce ad indirizzare la partita sin dal primo quarto. Antetokounmpo caldissimo dal perimetro e la mobilità ...

LIVE Grecia-Italia - Torneo Acropolis 2019 in DIRETTA : prova durissima per gli azzurri contro Giannis Antetokounmpo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione Torneo Acropolis 2019 – Convocati azzurri per Italia-Grecia – Orario d’inizio e come vedere in tv e streaming Italia-Grecia Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Grecia-Italia, prima giornata del Torneo Acropolis 2019. Gli azzurri di Romeo Sacchetti sfidano all’esordio nella competizione i padroni di casa ellenici guidati dal talento ...

Basket - Torneo Acropolis ad Atene (16/18 agosto - diretta Sky Sport). : Con un volo Roma-Atene, la Nazionale raggiungerà la Grecia, dove da venerdì a domenica si disputerà uno dei più classici tornei dell’estate: l’Acropolis. Nato nel 1986, il quadrangolare è noto per l’alto livello delle squadre che vi partecipano e anche quest’anno non fa eccezione. Gli Azzurri, infatti, troveranno sul proprio percorso i padroni di casa della Grecia, guidati da Giannis ...

Italia-Grecia oggi - Torneo Acropolis 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Prenderà il via oggi (16 Agosto) a partire dalle ore 20.30 l’avventura dell’Italia nel Torneo Acropolis 2019. Gli azzurri affronteranno i padroni di casa della Grecia, in un match che si preannuncia molto interessante. I ragazzi di Thanasis Skourtopoulos, spinti dal loro pubblico, potrebbero rappresentare un avversario decisamente ostico. Quella tra azzurri ed ellenici è storicamente una sfida molto equilibrata. Negli ultimi sette ...

Basket - Torneo Acropolis 2019 : Italia in Grecia con 13 azzurri. Out Danilo Gallinari e Luigi Datome : Scatta venerdì il Torneo dell’Acropolis, che opporrà l’Italia del Basket, in preparazione verso i Mondiali, a Grecia, Serbia e Turchia. Gli azzurri sono già atterrati ad Atene, dove affronteranno questi tre incontri in tredici uomini, visti i forfait di Danilo Gallinari (a seguito dell’appendicectomia) e Luigi Datome (a seguito dell’operazione al ginocchio). Presenta così il Torneo al sito federale il CT dell’Italia, Meo ...

Basket - Torneo Acropolis 2019 : Grecia - Serbia e Turchia sulla strada dell’Italia : Domani (16 agosto) prenderà il via il Torneo Acropolis 2019. Diventato ormai un appuntamento fisso del Basket internazionale, in questa edizione vedrà sfidarsi quattro nazionali di assoluto livello: Italia, Grecia, Serbia e Turchia. Sarà un ottimo test per gli azzurri di Romeo Sacchetti in vista dei mondiali che si svolgeranno a partire dal 31 Agosto in Cina. Ad ospitare la manifestazione, come accade dal 1995 seppur con qualche breve pausa, ...

Basket – La nazionale da venerdì ad Atene per il Torneo dell’Acropolis - out Gallinari e Datome : nazionale A: da venerdì a domenica, torneo dell’Acropolis ad Atene. Out per il torneo Danilo Gallinari e Gigi Datome. Tutte le gare degli Azzurri in Diretta su Sky Sport Domani gli Azzurri lasceranno l’Italia. Con un volo Roma-Atene, la nazionale raggiungerà la Grecia, dove da venerdì a domenica si disputerà uno dei più classici tornei dell’estate: l’Acropolis. Nato nel 1986, il quadrangolare è noto per l’alto livello delle squadre che vi ...

Basket - Torneo Acropolis 2019 : il calendario e le date delle partite dell’Italia. Programma - orari e tv : Prosegue a ritmo serrato il percorso di avvicinamento della Nazionale italiana di Basket vero i Mondiali 2019 di Cina che prenderanno il via nella giornata del 31 agosto. Dopo il Torneo di Verona dello scorso fine settimana, gli Azzurri saranno impegnati nel prestigioso Torneo Acropolis 2019 di Atene. Tutti gli incontri si disputeranno nello splendido impianto dell’O.A.K.A. Olympic Indoor Hall della capitale greca con i suoi 20.000 posti a ...