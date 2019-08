Tiro a volo | Coppa del Mondo Lahti 2019 | nelle qualifiche del trap maschile Giovanni

Fonte : oasport

(Di venerdì 16 agosto 2019) Continua ad esserePellielo il migliore dell’Italia delnella quarta ed ultima tappa delladeldi: a, in Finlandia, oggi si è disputata la terza serie delle eliminatorie, che domani si concluderanno e saranno seguite dalla finale, che metterà in palio due pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia in questa specialità non ha ancora conquistato neppure una delle due possibili carte olimpiche, numero massimo consentito a Tokyo, e se domani non ci riuscirà nessun azzurro, le occasioni sul campo rimarranno soltanto due, ovvero gli Europei di quest’anno a Lonato e quelli del prossimo anno in Francia, in quello che sarà il torneo di qualificazione continentale. Al termine delle prime tre serie comanda in solitaria il turco Yavuz Ilnam, con lo score di 73/75, mentre al secondo posto c’è il maltese William Chetcuti, ...

