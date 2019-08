Tiro a volo | Coppa del Mondo Lahti 2019 | nel trap femminile Fiammetta Rossi va in finale

Tiro a volo - Coppa del Mondo Lahti 2019 : nel trap maschile Giovanni Pellielo sesto dopo 50 piattelli : Si aggrappa a Giovanni Pellielo l’Italia del trap maschile per sperare nella conquista di un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020: nella quarta ed ultima tappa della Coppa del Mondo di Tiro a volo a Lahti, in Finlandia, oggi sono andati in scena i primi cinquanta piattelli delle eliminatorie, che domani vedranno a terza serie e sabato infine gli ultimi 50 piattelli, con la finale a seguire. L’Italia infatti in questa specialità non ha ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Lahti 2019 : nel trap femminile Fiammetta Rossi terza dopo due serie : Scattata la quarta ed ultima tappa della Coppa del Mondo di Tiro a volo a Lahti, in Finlandia, dove oggi sono andati in scena i primi cinquanta piattelli delle qualifiche del trap femminile, che verranno completate domani, quando ci sarà anche la finale. L’Italia, che affronta la manifestazione con relativa tranquillità, dato che ha già conquistato le due carte olimpiche, numero massimo consentito a Tokyo 2020, sorride per il terzo posto ...

Pallavolo – Elena Petrini non ce la fa : la schiacciatrice lascia il riTiro azzurro - troppo stress mentale e fisico : Nazionale Femminile di Pallavolo: Elena Pietrini lascia il ritiro azzurro L’atleta Elena Pietrini nella giornata di oggi lascerà il raduno della nazionale italiana femminile. La schiacciatrice azzurra, nel corso di un colloquio con il commissario tecnico Davide Mazzanti e il general manager Libenzio Conti, ha manifestato l’intenzione di non proseguire per questa stagione l’attività della nazionale, a causa di stanchezza ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Lahti 2019 : gli avversari principali degli azzurri per il pass nel trap e chi è già qualificato : L‘Italia del Tiro a volo arriva alla Coppa del Mondo di Lahti, in Finlandia, con un solo obiettivo da raggiungere: qualificare almeno un azzurro alle Olimpiadi del trap maschile, per poter schierare anche una coppia del trap misto dato che entrambe le carte olimpiche del settore femminile sono state già conquistate dalle azzurre. Ricordiamo infatti che le carte olimpiche non sono nominali e che ogni Federazione ne può conquistare al ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Lahti 2019 : Italia disperatamente a caccia del pass olimpico nel trap maschile : Ritorna la Coppa del Mondo di Tiro a volo ed ecco che si ritorna a parlare di Olimpiadi di Tokyo 2020: a Lahti, in Finlandia, la quarta ed ultima tappa del circuito maggiore è una delle tre manifestazioni che metteranno ancora in palio i pass per i Giochi del prossimo anno, che all’Italia interessano da vicino per quanto concerne il trap maschile, dove gli azzurri non hanno ancora ottenuto neppure un qualificato alla gara nipponica dei due ...

Pallavolo - il Torneo di Qualificazione Olimpica si avvicina : le voci degli azzurri dal riTiro di Bari : Domani in serata il CT azzurro comunicherà la lista dei 14 atleti che prenderà parte al Torneo di Qualificazione Olimpica Continua la marcia di avvicinamento al Torneo di Qualificazione Olimpica in programma nel week end al Pala Florio. Gli azzurri di Gianlorenzo Blengini in questi giorni stanno portando avanti la loro preparazione in vista dell’appuntamento clou della stagione. Prima dell’allenamento pomeridiano odierno, alcuni azzurri ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Lahti 2019 : i convocati dell’Italia. Si punta su De Filippis e Grazini : Dopo la conclusione dei Mondiali 2019 di Lonato del Garda, la stagione internazionale del Tiro a volo è pronta a ripartire e per farlo si sposterà idealmente e fisicamente sulle pedane del poligono di Lahti, in Finlandia, dove la Coppa del Mondo vivrà la sua quarta tappa in calendario. In terra finlandese riprenderà quindi la caccia ai pass olimpici verso Tokyo 2020, con l’Italia che dal canto suo continuerà a insistere nel trap maschile ...

È morto Roberto Scalzone - campione italiano del Tiro a Volo : Lo sport italiano è in lutto. È morto a 57 anni Roberto Scalzone campione del Tiro a Volo azzurro, capace durante la sua carriera di mettere in bacheca tantissimi trofei. Una carriera eccezionale quella del campano, che si è spento nella sua Castel Volturno. Figlio del grande Angelo Scalzone, aveva tramandato la passione per lo sport anche al figlio Angelo, già nel giro della nazionale.Continua a leggere

Tiro a volo - Coppa del Mondo junior Suhl 2019 : Italia terza a squadre nello skeet femminile : Cala il sipario a Suhl, in Germania, sulla Coppa del Mondo junior di Tiro a volo con un ultimo podio per l’Italia: nello skeet femminile terzo posto per l’Italia di Giada Longhi, Sara Bongini e Giulia Basso. Nessuna delle azzurrine entra nella finale individuale, così come non ci riescono neppure gli Italiani impegnati nella gara maschile, lontani anche nella classifica a squadre. nello skeet femminile in finale è tripletta ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo junior Suhl 2019 : nel trap misto Lorenzo Ferrari e Sofia Littame sono secondi : Seconda giornata di gare a Suhl, in Germania, per la Coppa del Mondo junior di Tiro a volo e nuovo podio per l’Italia: nel trap misto seconda piazza per Lorenzo Ferrari e Sofia Littame, mentre l’altra coppia azzurra, formata da Gaia Ragazzini e Matteo Marongiu, si classifica quinta, venendo così eliminata in qualifica. In finale Lorenzo Ferrari e Sofia Littame, che formano Italia 2, si arrendono con 33/50 a Cina 1, composta da Zhang ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo junior Suhl 2019 : nel trap vince Lorenzo Ferrari - tanti podi azzurri : Prima giornata di gare a Suhl, in Germania, per la Coppa del Mondo junior di Tiro a volo e primi trionfi per l’Italia: nel trap maschile successo di Lorenzo Ferrari e terzo posto per Matteo Dambrosi, mentre nella gara femminile terza piazza per Gaia Ragazzini. azzurrini vincenti anche a squadre: successo tra gli uomini di Italia 2, terza posizione di Italia 2 tra le donne. Nel trap maschile in finale vince Lorenzo Ferrari, con 44/50, che ...

Distende il figlio sul tavolo e lo brucia undici volte con un ferro da sTiro - ‘mamma’ si giustifica con “ero stressata” : Una punizione che sa molto più di tortura. Un’azione, ripetuta, dolorosa e sadica, durante la quale il bambino avrà sicuramente urlato, pianto, si sarà dimenato, ma senza sortire alcun effetto: la madre lo ha bruciato per undici volte con il ferro da stiro. Il piccolo, secondo la donna, aveva una ‘gravissima colpa’, ovvero quella di essere tornato a casa con uno strappo nei pantaloni. E’ accaduto nel dicembre scorso a ...

