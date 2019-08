Terremoto | scossa a Roma | paura nella Capitale MAPPE e DATI LIVE

Scossa di Terremoto moderata sulla costa calabrese in serata : mappa e dati INGV : Una moderata Scossa di terremoto si è verificata nella serata di oggi, alle ore 19.45, davanti alla costa ionica calabrese.? Secondo le stime dell'INGV, la Scossa è stata di magnitudo 3.6 sulla...

Ferragosto con Terremoto in Calabria : scossa di magnitudo 3.6 lungo la Costa Jonica Cosentina [DATI e MAPPE] : Il Ferragosto della Costa Jonica Cosentina è stato scosso da un terremoto di magnitudo ML 3.6. Il sisma è avvenuto nella zona della Costa Ionica Cosentina (Cosenza), oggi, 15 agosto, alle 19:45:12 (ora italiana) con coordinate geografiche (lat, lon) 39.65, 16.79 ad una profondità di 11 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. Nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo, le mappe ...

Terremoto nelle Marche - scossa di magnitudo 2.7 a Poggio San Vicino : Terremoto nelle Marche, scossa di magnitudo 2.7 a Poggio San Vicino Il movimento tellurico è stato registrato nel Maceratese a una profondità di 6 km. In mattinata, sempre nella stessa zona, scossa di 2.5 Parole chiave: Terremoto ...

Scossa di Terremoto nel Nord del Giappone [DATI e MAPPE] : Una Scossa di terremoto magnitudo 5.4 è stata registrata alle 05:23 UTC dall’Istituto geofisico statunitense USGS nella prefettura di Aomori, nel Nord del Giappone. L’epicentro è stato localizzato a 24 km Nord-Nordovest da Misawa, e l’ipocentro ad una profondità di 88,4 km. L'articolo Scossa di terremoto nel Nord del Giappone [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Calabria : moderata scossa di Terremoto nella notte vicino Reggio Calabria : Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata nella notte di oggi 15 agosto 2019, precisamente alle 01.26, sull'estremo sud della Calabria, nel reggino. Stando ai dati giunti dai...

Terremoto - scossa a Reggio Calabria nella notte di Ferragosto : epicentro nel cuore della Bovesia : Una scossa di Terremoto ha colpito Reggio Calabria nella notte di Ferragosto, precisamente all’1:26. La scossa è stata avvertita in tutta la Calabria meridionale, distintamente, da migliaia di persone in provincia di Reggio Calabria e in modo più intenso sulla fascia jonica (Melito di Porto Salvo, Bova, Condofuri). L’epicentro, secondo i dati dell’INGV, è stato localizzato in Aspromonte, sulle montagne di Condofuri, vicino ...

Terremoto - scossa a Reggio Calabria nella notte di Ferragosto [AGGIORNAMENTI LIVE] : Una scossa di Terremoto ha colpito Reggio Calabria nella notte di Ferragosto, pochi minuti fa, intorno all’1:35. La scossa è stata avvertita in tutta la Calabria meridionale, distintamente, da migliaia di persone. Non sono ancora noti i dati della scossa (epicentro, ipocentro, magnitudo). La scossa è stata avvertita in tutta la provincia di Reggio Calabria, in modo più intenso sulla fascia jonica (Melito di Porto Salvo, Bova, ...

Terremoto Centro Italia - scossa alla vigilia di Ferragosto : epicentro in provincia di Rieti [MAPPE e DATI] : Terremoto in Centro Italia alla vigilia di Ferragosto. Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in provincia di Rieti. La scossa, di magnitudo 3.3, si è verificata alle ore 20:11. L’epiCentro è stato localizzato a Cittareale, in provincia di Rieti, mentre l’ipoCentro a soli 12.6 Km di profondità. L'articolo Terremoto Centro Italia, scossa alla vigilia di Ferragosto: epiCentro in provincia di Rieti [MAPPE e DATI] sembra ...

Centro Italia : scossa di Terremoto moderata su Amatrice - avvertita : Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 14 agosto 2019, precisamente alle 20.11, sull'Appennino centrale del Lazio. Stando ai dati giunti dai sismografi dell'INGV si è...

Terremoto in provincia di Rieti - scossa di magnitudo 3.3 a Cittareale : Terremoto in provincia di Rieti, scossa di magnitudo 3.3 a Cittareale Il sisma è stato registrato dall'Ingv poco dopo le 20, a pochi chilometri da Amatrice Parole chiave: Terremoto magnitudo ...

Terremoto - il Sindaco di Borgo Val di Taro : “Scossa avvertita forte da tutti - ma nessun danno” : ”E’ stata una scossa di forte intensità, avvertita in maniera netta da tutta la popolazione. Dalle verifiche e dai sopralluoghi effettuati dai nostri uffici tecnici non abbiamo rilevato danni agli edifici sensibili, parlo delle scuole, dell’ospedale con 120 posti letto e della casa di riposo per anziani. Né, al momento, ci sono arrivate segnalazioni da parte di privati. Fortunatamente è tutto tranquillo, non ci sono stati ...

Parma - scossa di Terremoto di magnitudo 3.9 con epicentro a Borgo Val di Taro : Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 alle 13.17 ha fatto tremare la terra del parmense. L’epicentro del sisma è stato localizzato dalla sala sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a 5 km da Borgo Val di Taro, in provincia di Parma, ad una profondità di 7 km. Sono in corso le verifiche, ma secondo le prime informazioni non sono stati segnalati danni a persone o edifici.La scossa è stata avvertita in Emilia Romagna ma ...

Terremoto : scossa di magnitudo 2.7 in provincia di Pisa : Una lieve scossa di Terremoto è stata registrata alle 14.26 a 5 chilometri da Castelnuovo di Val di Cecina, in provincia di Pisa. La magnitudo stimata dall’Ingv è di 2.7. La scossa si è registrata circa un’ora dopo quella nel Parmense di magnitudo 3.9. L'articolo Terremoto: scossa di magnitudo 2.7 in provincia di Pisa sembra essere il primo su Meteo Web.

Scossa di magnitudo 3 - 9 al nord Italia : Terremoto avvertito in Emilia - Liguria e Toscana : Pochi minuti fa, precisamente alle 13:17, una Scossa di magnitudo 3.9 della scala Richter ha interessato il nord Italia. Secondo i primi dati forniti dall'Ingv in tempo reale l'epicentro del terremoto sarebbe stato individuato circa 5 chilometri a sudest del piccolo comune Borgo Val di Taro, in provincia di Parma, sull'Appennino Emiliano. Il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione locale, questo soprattutto per via dell'ipocentro, ...