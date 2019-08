Terremoto Centro Italia | tanti turisti a Norcia a Ferragosto

Terremoto - scossa a Reggio Calabria nella notte di Ferragosto : epicentro nel cuore della Bovesia : Una scossa di Terremoto ha colpito Reggio Calabria nella notte di Ferragosto, precisamente all’1:26. La scossa è stata avvertita in tutta la Calabria meridionale, distintamente, da migliaia di persone in provincia di Reggio Calabria e in modo più intenso sulla fascia jonica (Melito di Porto Salvo, Bova, Condofuri). L’epicentro, secondo i dati dell’INGV, è stato localizzato in Aspromonte, sulle montagne di Condofuri, vicino ...

Terremoto Centro Italia - scossa alla vigilia di Ferragosto : epicentro in provincia di Rieti [MAPPE e DATI] : Terremoto in Centro Italia alla vigilia di Ferragosto. Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in provincia di Rieti. La scossa, di magnitudo 3.3, si è verificata alle ore 20:11. L’epiCentro è stato localizzato a Cittareale, in provincia di Rieti, mentre l’ipoCentro a soli 12.6 Km di profondità. L'articolo Terremoto Centro Italia, scossa alla vigilia di Ferragosto: epiCentro in provincia di Rieti [MAPPE e DATI] sembra ...

Centro Italia : scossa di Terremoto moderata su Amatrice - avvertita : Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 14 agosto 2019, precisamente alle 20.11, sull'Appennino centrale del Lazio. Stando ai dati giunti dai sismografi dell'INGV si è...

Terremoto di magnitudo 3.9 a Parma : epicentro a Borgo Val di Taro : Terremoto di magnitudo 3.9 a Parma: epicentro a Borgo Val di Taro. Altre due scosse sono state registrate in provincia di Pisa

Parma - scossa di Terremoto di magnitudo 3.9 con epicentro a Borgo Val di Taro : Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 alle 13.17 ha fatto tremare la terra del parmense. L’epicentro del sisma è stato localizzato dalla sala sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a 5 km da Borgo Val di Taro, in provincia di Parma, ad una profondità di 7 km. Sono in corso le verifiche, ma secondo le prime informazioni non sono stati segnalati danni a persone o edifici.La scossa è stata avvertita in Emilia Romagna ma ...

Forte Terremoto avvertito a Parma : epicentro a Borgo Val di Taro - DATI e MAPPE [LIVE] : Una Forte scossa di terremoto è stata registrata alle 13:17 nella zona di Parma. Si è trattato di un evento magnitudo ML 3.9, avvenuto a 5 km sudest da Borgo Val di Taro (Parma), ad una profondità di 7 km. La scossa è stata localizzata dalla Sala Sismica INGV-Roma. I Comuni più vicini all’epicentro sono Borgo Val di Taro, Albareto, Pontremoli, Compiano, Zeri, Berceto, Bedonia. L'articolo Forte terremoto avvertito a Parma: epicentro a Borgo ...

Terremoto Centro Italia - l’Umbria impugna il dl Crescita : “Dannoso per le piccole imprese - intervenga la Corte costituzionale” : Un provvedimento che “vanifica gli incentivi alle imprese colpite dal Terremoto”. È questo uno dei motivi che ha spinto la Regione Umbria ad impugnare il Dl Crescita davanti alla Corte Costituzionale. Il provvedimento del governo Conte, infatti, “rischia di rendere inapplicabili gli incentivi previsti dall’eco-bonus e dal sisma-bonus e di far uscire dal mercato migliaia di piccole e medie imprese, a tutto vantaggio dei grandi ...

Terremoto Centro Italia : scossa in provincia di Macerata [MAPPE e DATI] : Una nuova scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Cento Italia. La scossa, di magnitudo 3.0, si è verificata alle ore 13:48. L’epiCentro è stato localizzato a 2 Km da Sarnano, in provincia di Macerata, mentre l’ipoCentro a 23 Km di profondità. La zona due anni fa è stata scossa da un violento Terremoto e da allora presenta una costante attività sismica. Non si registrano danni a persone o cose. L'articolo Terremoto Centro ...

Forte Terremoto in Turchia : trema il Paese - epicentro vicino Denizli : terremoto IN Turchia | Una Forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 8 agosto 2019, precisamente alle 13.25 italiane (corrispondenti alle 14.25 all'epicentro) sulla Turchia...

Violento Terremoto in Turchia - epicentro tra l’Egeo e il Mediterraneo : si temono vittime [AGGIORNAMENTI LIVE] : Una forte scossa di terremoto ha colpito pochi minuti fa, alle 13:25, la Turchia occidentale, vicino la città di Denizli, nell’entroterra compreso tra l’Egeo e il Mediterraneo. La scossa, molto forte, di magnitudo 6.0, è stata avvertita in gran parte del Paese, in Grecia, a Creta e a Cipro. Si temono gravi danni nelle aree più vicine all’epicentro: le autorità sono preoccupate di possibili vittime, data l’alta densità ...

Scossa di magnitudo 3 - 4 a Vallarsa - in Trentino; epicentro del forte Terremoto del 1989 : Questa mattina, alle ore 7:36, l'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) ha registrato una Scossa di magnitudo 3.4 della scala Richter nella Provincia Autonoma di Trento. Secondo il centro di calcolo il sisma ha avuto il suo esatto epicentro 4 chilometri ad ovest del comune di Vallarsa, nella porzione meridionale del Trentino, al confine con alcuni comuni della vicina provincia di Verona. L'ipocentro, invece, sarebbe stato ...

Terremoto Potenza : scossa con epicentro a Muro Lucano [DATI e MAPPE] : Un Terremoto magnitudo ML 3.1 si è verificato a 1 km nord da Muro Lucano (Potenza) alle 07:31:27 ad una profondità di 7 km. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto Potenza: scossa con epicentro a Muro Lucano [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto - scossa nel cuore della Romania : epicentro tra le principali città del Paese [AGGIORNAMENTI LIVE] : Oggi pomerigigo alle 16:46 (ora italiana), una scossa di Terremoto di magnitudo 4.1 ha colpito l’area centro/orientale della Romania, con epicentro tra le città di Brasov, Foc?ani, Buzau e Ploie?ti, pochi chilometri a nord della capitale Bucarest, nell’area più densamente abitata del Paese. Al momento non vengono segnalati danni. L'articolo Terremoto, scossa nel cuore della Romania: epicentro tra le principali città del Paese ...

Terremoto Agrigento : scossa con epicentro a Caltabellotta [DATI e MAPPE] : Un Terremoto magnitudo ML 3.6 si è verificato a 4 km nord da Caltabellotta (Agrigento) alle 12:16:21 ad una profondità di 10 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto Agrigento: scossa con epicentro a Caltabellotta [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.