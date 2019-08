Stati Uniti | esecuzione con sedia elettrica in Tennessee L’ha scelto il condannato

Stati Uniti - sparatoria in Alabama : due morti e tre feriti. Altri sei poliziotti feriti a Filadelfia : Un’ennesima sparatoria mortale negli Stati Uniti. Questa volta è successo in Alabama, la sera del 15 agosto, vicino al campus della Alabama State University, dove due persone sono morte e tre sono rimaste ferite. A riferirlo è Jarrett Williams, sergente della polizia della capitale Montgomery, che è intervenuta sul posto subito dopo gli spari, intorno alle 19.15, in seguito a una segnalazione. Altri 6 uomini, tutti poliziotti, sono invece ...

Negli Stati Uniti è stato approvato un nuovo farmaco per la cura della tubercolosi : Mercoledì la Food and Drug Administration, l’agenzia del governo degli Stati Uniti che si occupa di regolamentare farmaci e prodotti alimentari, ha approvato un nuovo farmaco per la tubercolosi – una delle più gravi malattie infettive al mondo – che

Gli Stati Uniti hanno chiesto a Gibilterra di non rilasciare la petroliera Grace 1 - fermata il 4 luglio perché trasportava petrolio iraniano : Gli Stati Uniti hanno avanzato una richiesta d’emergenza a Gibilterra per non rilasciare la petroliera Grace 1, fermata il 4 luglio perché trasportava petrolio iraniano che si sospettava fosse diretto in Siria. BBC News spiega che la nave stava per

Il rapper A$AP Rocky - da settimane al centro di un delicato caso diplomatico fra Stati Uniti e Svezia - è stato condannato a sei mesi di carcere per aggressione : Il rapper A$AP Rocky, da settimane al centro di un delicato caso diplomatico fra Stati Uniti e Svezia, è stato condannato a sei mesi di carcere per aggressione da un tribunale svedese. La condanna è stata sospesa, quindi A$AP Rocky non sarà

Il governo degli Stati Uniti limiterà la difesa degli animali a rischio d’estinzione : Prima di decidere se una specie meriti o meno protezione, si potrà tenere in considerazione l'impatto economico di quella protezione

Gli Stati Uniti hanno rimandato alcuni dazi su prodotti cinesi che avrebbero dovuto entrare in vigore a settembre : Gli Stati Uniti hanno rimandato di tre mesi alcuni dei nuovi dazi su prodotti cinesi che avrebbero dovuto entrare in vigore a settembre: tra cui quelli su telefoni cellulari, computer portatili e giocattoli. La decisione è stata presa per permettere

Stati Uniti - Trump vuole negare il permesso di soggiorno agli immigrati che dipendono dall’assistenza pubblica : “L’immigration and Nationality Act chiarisce che ci cerca di entrare negli Usa non dev’essere un carico pubblico”. È quanto prevede la nuova misura sull’immigrazione voluta da Donald Trump, secondo cui negli Stati Uniti sarà negato l’ingresso ai migranti che potrebbero aver bisogno di assistenza pubblica, mentre i migranti regolari già all’interno dei confini che dipendono dal welfare del Paese non potranno ...

Consigli israeliani agli Stati Uniti sulle stragi : Secondo Danny Yatom, ex direttore dell’agenzia di intelligence israeliana Mossad, è tempo che gli Stati Uniti cambino atteggiamento nei confronti della violenza armata. “Probabilmente gli Stati Uniti dovrebbero considerarla come un attacco terroristico anche se la persona che preme il grilletto è ci

Resident Evil : il misterioso test privato per un possibile nuovo capitolo è stato esteso anche agli Stati Uniti : Se finora solamente i giocatori nipponici avevano avuto modo di dare una sbirciatina a quello che potrebbe essere il prossimo atteso capitolo di Resident Evil, adesso anche i fan nordamericani potranno unirsi al test privato organizzato da Capcom.Lo sviluppatore giapponese ha infatti iniziato ad inviare gli inviti in Giappone per testare il gioco la scorsa settimana. Stando alle indiscrezioni si tratterebbe di un test del gioco "segreto", ovvero ...

Apex Legends : ESPN ritira dalle sue trasmissioni il torneo in seguito alle sparatorie avvenute negli Stati Uniti : Questo fine settimana i canali americani ESPN ed ABC avrebbero dovuto trasmettere il torneo di Apex Legends. Tuttavia le emittenti televisive hanno deciso di annullare l'evento posticipandolo la data ad ottobre.La decisione è stata presa dopo le due sparatorie avvenute negli Stati Uniti pochi giorni fa. Un portavoce di ESPN ha dichiarato: "Abbiamo deciso di posticipare l'evento ad ottobre per rispetto di tutte le vittime e persone colpite da ...

Stati Uniti - ecco il “Cerchio degli Eroi” : il primo museo subacqueo per i veterani di guerra : Negli Usa, a largo della Florida, è stato realizzato il primo museo subacqueo del paese dedicato a chi ha combattuto in guerra. Il memoriale, intitolato "Cerchio degli Eroi" è costituito da 12 statue in circonferenza. Un omaggio ai caduti in guerra e un modo per alleviare con l'acquaterapia la sindrome da stress post traumatico dei reduci.Continua a leggere

300 persone arrestate mercoledì in Mississippi con l’accusa di essere immigrate illegalmente negli Stati Uniti sono state liberate : Giovedì funzionari dell’immigrazione statunitensi hanno annunciato di avere rilasciato circa 300 delle 680 persone arrestate mercoledì in Mississippi con l’accusa di essere immigrate illegalmente negli Stati Uniti. L’arresto, compiuto dalla ICE, l’Immigration and Customs Enforcement, l’agenzia federale che si occupa di far

Il presidente venezuelano Maduro ha annullato un incontro di mediazione con l’opposizione - in seguito all’embargo totale deciso dagli Stati Uniti : Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha ordinato l’annullamento di un incontro di mediazione con l’opposizione del paese, in seguito all’embargo totale che il 6 agosto gli Stati Uniti hanno imposto al Venezuela. Maduro ha vietato ai membri del suo governo