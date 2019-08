Sony svela delle nuove colorazioni per il DualShock 4

Sony - Microsoft - Nintendo e le loot box : i publisher dovranno svelare le probabilità di vincita se vorranno pubblicare su console : La questione loot box è quanto mai delicata e i governi sembrano sempre più intenzionati a intervenire in prima persona per valutare questo particolare elemento dell'industria videoludica ed eventualmente inserire delle regole ben precise sulla loro presenza (o assenza). Detto questo anche l'industria stessa ha deciso di intervenire imponendo delle condizioni ai publisher che, in questo caso, vogliono pubblicare il gioco su console.Le nuove ...