Slipknot | un fan muore durante il concerto di Tinley Park dell' 11 agosto

(Di venerdì 16 agosto 2019) Un fan degli, Richard Valadez, è mortoilche si stava svolgendo all'Hollywood Casino Amphitheatre di, nell'Illinois. L'uomo aveva 62 anni e, secondo alcune testimonianze, sarebbe caduto nella ressa di un pogo. L'incidente a un'ora dall'inizioo spettacolo Il medico legale ha dichiarato il decesso del sessantaduenne alle ore 23.34 di domenica 11e le cause che l'hanno portato a perdere la vita non sono ancora state chiarite. Si attendono i risultati'autopsia, come ha dichiarato una portavoceo studio medico legale che si sta occupando del caso. Le circostanze in cui è avvenuta la morte'uomo non sono ancora state del tutto rese note, perché i Vigili del Fuoco non erano presenti nella struttura al momento'incidente. In quella serata i servizi di soccorso in caso di emergenza erano stati appaltati ad una ditta privata. ...

