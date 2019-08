Sicilia : Siracusa - Regione progetta canale gronda Villaggio Miano : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – A Siracusa un intero quartiere – il Villaggio Miano, che oggi conta diecimila abitanti – è prigioniero da decenni di vere e proprie inondazioni provocate dalle piogge e dovute a un insufficiente sistema di deflusso delle acque. Una situazione di profondo disagio alla quale adesso l’Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, ...

Incendi in Sicilia : vasto rogo nella Riserva Ciane Saline di Siracusa : Un vasto Incendio è scoppiato ieri sera nella Riserva Ciane Saline di Siracusa: divorati ettari di verde. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per circoscrivere le fiamme ed evitare gravi conseguenze. L'articolo Incendi in Sicilia: vasto rogo nella Riserva Ciane Saline di Siracusa sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendi Sicilia - fiamme a Siracusa : evacuate abitazioni : Un Incendio è divampato in contrada Carancino, nella zona nord di Siracusa e le fiamme, alimentate dal vento, stanno minacciando alcune abitazioni. Per precauzione i vigili del fuoco, la Protezione civile e la Polizia municipale hanno disposto l’evacuazione delle case. I roghi hanno lambito l’autostrada Siracusa-Catania, che in alcuni tratti e’ stata invasa dal fumo. L'articolo Incendi Sicilia, fiamme a Siracusa: evacuate ...

Migranti : Legambiente Sicilia presenta esposto in Procura Siracusa : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - "Non accettiamo l'idea, la prospettiva, di abituarci a tutto, anche alle scelte politiche inconcepibili e oltre ogni legge e ordinamento, come quella di costringere in condizioni igienico-sanitarie pessime, da 5 giorni, con un solo bagno, 116 esseri umani su una nave i

Caldo africano in Sicilia - picchi di +44°C : situazione drammatica per gli incendi a Catania e Siracusa - gente intossicata evacuata con i gommoni. Allarme per i fenicotteri delle Saline di Priolo [FOTO e VIDEO] : Ultime ore di Caldo drammatiche in Sicilia, prima della rinfrescata che dalla serata porterà – con un forte vento di maestrale – a un netto calo delle temperature molto atteso per smorzare la cappa di Caldo africano che da cinque giorni opprime l’isola. Le temperature massime hanno raggiunto valori elevatissimi oggi nei settori sud/orientali dell’isola, mentre sono già crollati nella parte occidentale. A Trapani, ad ...

Sicilia : Regione investe in sanità - nuovo ospedale a Siracusa e a Palermo nasce il Policivico (3) : (AdnKronos) - Durante la conferenza Stato-Regioni del 9 maggio sono state inoltre ripartite ulteriori risorse statali in favore della Sicilia destinate all’infrastrutturazione sanitaria. Si tratta complessivamente di circa 352 milioni di euro (compresi i fondi di carattere regionale) per i quali si

Sicilia : Regione investe in sanità - nuovo ospedale a Siracusa e a Palermo nasce il Policivico (2) : (AdnKronos) - Tre invece i maxi interventi previsti sull’area di Palermo. Si tratta del nuovo ospedale Ismett II di Carini, su un sito di proprietà della Fondazione Rimed, la cui gestione è intestata alla partnership pubblico-privata. L’opera andrà a integrarsi con la nuova sede Rimed in fase di rea