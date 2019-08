Sembra che il 5G non sia esattamente una manna dal punto di vista dell’efficienza

Anche Redmi Sembra pronta a lanciare una propria smart TV : Le smart TV sono diventate un argomento di grande interesse per produttori cinesi noti per i propri smartphone, il prossimo potrebbe essere Redmi. L'articolo Anche Redmi sembra pronta a lanciare una propria smart TV proviene da TuttoAndroid.

Salvini che brandisce il rosario non è un leader : Sembra solo l’Esorciccio : Matteo Salvini durante il suo comizio a Siracusa ha goffamente brandito il rosario mandando bacioni ai suoi fedelissimi adoranti mentre molti oppositori gli rinfacciavano il suo odio per il Sud. C'è tutto tranne che forza in un leader che ha bisogno di agghindarsi di feticci religiosi per non dovere fare i conti con i contenuti della sua propaganda che è sempre uguale a se stessa: vuota.Continua a leggere

Agorà - Chef Rubio contro Matteo Salvini : 'Sembra di vivere in un videogame' : Chef Rubio si scaglia ancora una volta contro Matteo Salvini. Lo fa da ospite della trasmissione Rai Agorà e lo fa senza citare il leader della Lega, ma proferendo chiare parole di dissenso verso quelli che sono autentici marchi di fabbrica della politica messa in atto dal Ministro dell'Interno. Dalle scelte fatte sui migranti alle Ong, passando per il decreto sicurezza e alla legittima difesa. Punti di cui Salvini fa vanto e che, invece, ...

La moto elettrica in legno che Sembra uscita da Mad Max : L’elettrificazione ha portato diverse innovazioni nel design, soprattutto nelle due ruote. Attualmente non mancano le startup che hanno proposto vari modelli di moto elettriche, dove il design riveste un’importanza principale. Rientra tra di esse la startup francese Newron motors, fondata nel 2016, che ha presentato il prototipo di una moto elettrica che utilizza elementi della livrea in legno. I pannelli curvi ...

Sembra un film - detenuto tenta fuga vestito e mascherato come la figlia : Sembra una scena di un film ma è successo realmente a Rio de Janeiro. Il boss di una gang brasiliana Clauvino da Silva ha tentato la fuga dal carcere in cui è detenuto utilizzando un escamotage degno delle migliori produzioni di Hollywood. In occasione della visita della figlia adolescente, l'uomo ha indossato i vestiti della ragazza e una maschera di silicone che riproduce il volto della sua primogenita. Il travestimento, benché decisamente ...

Carabiniere ucciso - la famiglia di Elder : "Ci Sembra che ci sia un resoconto incompleto sui fatti" : I familiari di Finnegan Lee Elder, uno dei due americani accusati dell'omicidio del Carabiniere Cerciello Rega, parlano tramite il loro avvocato: "Auspichiamo che la verità venga fuori"

Il phishing non Sembra risparmiare neanche gli operatori telefonici : I tentativi di phishing non sembrano risparmiare nessuno, neanche gli operatori telefonici: ecco cosa dicono le segnalazioni riguardo ciò che starebbe accadendo in alcuni punti vendita italiani. L'articolo Il phishing non sembra risparmiare neanche gli operatori telefonici proviene da TuttoAndroid.

30 foto che Sembrano normali prima di conoscerne la storia - ma nascondono vicende incredibili : La fotografia è una forma d’arte in grado di congelare le emozioni di un determinato momento nel tempo. Lo sviluppo dell’arte ha influenzato il mondo in molteplici modi e ha dato alle persone il potere fissare determinati momenti delle loro vite. Per sentire davvero l’influenza e l’impatto di una fotografia, è necessario conoscerne il contesto. Ecco, allora, una lista di 30 foto, apparentemente normalissime, con retroscena strani, ...

Sembra che Ariana Grande sia sul set di un nuovo video musicale : Le immagini parlano chiaro The post Sembra che Ariana Grande sia sul set di un nuovo video musicale appeared first on News Mtv Italia.

Allerta Meteo - il maltempo che flagella l’Italia adesso si sposta al Sud. Freddo anomalo - Sembra una Domenica d’autunno [MAPPE] : L’Italia è costretta a fare i conti con il maltempo nel weekend “clou” dell’estate, l’ultimo del mese di Luglio: le temperature sono crollare dopo il caldo africano dei giorni scorsi, e oggi è una Domenica quasi autunnale su gran parte del Paese. In pieno giorno, alle 12:15, abbiamo appena +22°C a Roma, Firenze e Pescara, +21°C a Bologna, Perugia, La Spezia, Viterbo, Siena e Arezzo, +20°C a Venezia, Pisa, Modena e ...

Il retro di Huawei Mate X Sembra aver ricevuto nuove modifiche : Yu Chengdong, CEO del Consumer business group di Huawei, è stato fotografato mentre stava interagendo con un Mate X all'aeroporto in attesa di decollare per partecipare alla conferenza di lancio di Mate 20X 5G. Le foto rivelano che la parte posteriore del dispositivo ha ricevuto delle modifiche che riguardano la sezione della fotocamera e il pulsante di apertura. L'articolo Il retro di Huawei Mate X sembra aver ricevuto nuove modifiche proviene ...

Lutto per Elena Santarelli - suo zio si è tolto la vita : “Può Sembrare vigliaccheria - ma non è così” : Grave Lutto per Elena Santarelli. Lo zio si è tolto la vita gettandosi dall'ottavo piano di un palazzo di Latina. La showgirl lo ha voluto salutare pubblicando il testo della lettera scritta dall'uomo prima di compiere il gesto.Continua a leggere

Ciclismo – Carapaz e Quintana dicono addio alla Movistar - la conferma del direttore del team : “è vero - Sembra che…” : Carapaz e Quintana ai saluti: i due corridori dicono addio al team Movistar, dalla prossima stagione due nuove avventure per l’ecuadoriano ed il colombiano Carapaz e Nairo Quintana salutano il team Movistar. Dopo i rumors degli ultimi periodi è arrivata oggi la conferma del direttore della squadra, che ha annunciato che i due ciclisti, l’ecuadoriano vincitore del Giro d’Italia 2019 ed il collega colombiano, non faranno ...

FaceApp - invecchiare in un secondo : ecco perché il risultato Sembra realistico : Una foto, migliaia di like ed è subito un boom virale. Una novità che lascia il segno e non solo sul volto, quella che impazza in questi giorni tra divi, giovani e non grazie ad un’applicazione. FaceApp® è basata sull’intelligenza artificiale e reti neurali, in grado di proiettarci a 90 anni per farci scoprire quanto le nostre gote, palpebre, labbra ed espressioni saranno decaduti. Agli antipodi della Medicina Estetica? Assolutamente no, ...